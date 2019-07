"Il Segreto", anticipazioni puntata venerdì 5 luglio: Saul e Julieta finalmente diventano marito e moglie

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di venerdì 5 luglio 2019, alle 15.30 su Canale5. Julieta e Saul finalmente diventano marito e moglie mentre tutto Puente Viejo festeggia con i due giovani in un clima di felicità e di serenità. Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto sembrano aver abbandonato il paese.

Saul e Julieta, durante i festeggiamenti, rivelano di non essere intenzionati a partire per il viaggio di nozze ma preferiscono rimanere a Puente Viejo soprattutto per essere più sicuri. La lady dark non prende bene la notizia che Maria Castaneda si sia presentata al matrimonio di Julieta e Saul in compagnia di Fernando Mesia mentre quest’ultimo è al settimo cielo in quanto crede di aver riconquistato il cuore della donna.

Maria oltretutto, una volta finita la cerimonia ed aver fatto rientro alla Casona confida a Francisca la sua felicità per aver stretto nuovamente un legame speciale con Mesia mandando su tutte le furie la sua madrina soprattutto perchè la Montenegro le rammenta tutto il male che Fernando è riuscito a creare nella sua famiglia. Isaac intanto continua a non fidarsi del dottor Alvaro Fernandez e ne parla con l’amico Matias.

Il Guerrero oltretutto mente anche a Don Anselmo dimostrando di tenere moltissimo ad Antolina mentre il suo cuore continua ad appartenere alla Laguna. Intanto proprio il dottor Alvaro rivela ad Isaac di essere stato picchiato e di meritare rispetto dal momento che è un medico ma nonostante tutto, tra lui ed Isaac continua ad esserci molto astio.

Successivamente, Fernandez, raggiunge Elsa e le regala un profumo mentre la Laguna, dopo avergli raccontato della sua storia travagliata con il falegname, gli dona i soldi che servono al dottore per saldare il suo debito con il perfido usuraio. Elsa è felicissima perchè finalmente sembra aver trovato l’amore ma Carmelo avrà qualcosa da proporre ad Alvaro Fernandez.