"Il Segreto", anticipazioni puntata venerdì 31 maggio: Antolina cerca di convincere tutti che Elsa è pazza

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di venerdì 31 maggio 2019, a partire dalle 16.30 su Canale5. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Antolina continua a voler far passare per pazza Elsa e svela ad Isaac di essere a conoscenza di alcuni segreti molto scomodi sulla Laguna come il fatto che la donna sia stata rinchiusa per parecchio tempo in un istituto psichiatrico. Matias e Marcela sono presenti alle rivelazioni dell’ex ancella ma cercano di minimizzare la cosa senza però riuscirci dal momento che Antolina è convinta che Elsa sia pazza.

A tal proposito la Ramos riparla del piano contro di lei ossia volerla screditarla a tutti i costi facendo credere che la stia avvelenando. Ma il piano di Antolina è ben delineato dal momento che ella stessa vuole continuare a far si che nessuno creda più alla Laguna e tantomeno al fatto che dietro ai suoi malesseri ci sia un avvelenamento.

Julieta intanto teme che Severo possa cedere alla proposta di Eustaquio Molero ed infatti il Santacruz sembra essere alquanto indeciso: accettare così da risolvere i suoi problemi finanziari oppure continuare a difendere tutti coloro i quali lo hanno sostenuto sin ora? L’uomo dovrà prendere una decisione molto importante ma con l’aiuto della Uriarte riuscirà a fare la cosa giusta.

Fernando ha paura di essere ucciso dai rapitori di Emilia ed Alfonso e decide di informare Maria e Raimundo che i coniugi Castañeda non sono lontani da Puente Viejo. Nonostante tutto, Mesia si rifiuta di fare da intermediario con i rapitori e Maria dunque decide di recarsi lei personalmente sul posto. Davanti a questa richiesta, Mesia decide di andarci lui in compagnia di Mauricio.