"Il Segreto" anticipazioni puntata serale martedì 7 maggio: Isaac raggiunge Elsa al rudere

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Le anticipazioni della puntata serale de "Il Segreto" in onda martedì 7 maggio 2019 vedranno Isaac raggiungere Elsa ma non per proteggerla. Il Guerrero, non si sa per quale motivo, se la prenderà con lei attaccandola duramente. Intanto Fernando cercherà di convincere Raimundo a vendere le terre di donna Francisca per pagare il riscatto dei coniugi Castaneda.