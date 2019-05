"Il Segreto" anticipazioni puntata serale martedì 21 maggio: Fernando scopre che Maria lo sta imbrogliando

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata serale di martedì 21 maggio 2019, a partire dalle 21.00 su Rete4. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Nella puntata del 21 maggio pomeridiana Elsa sviene per un malore. La Laguna lamenta un forte mal di stomaco provocato dalla perfida Antolina che, giorno dopo giorno, cerca di avvelenarla con delle scaglie di sapone nel latte. Isaac allarmato cerca immediatamente un dottore ed ecco arrivare Zabaleta che dopo aver visitato Elsa non riesce a capire cosa abbia la giovane.

Prudencio intanto mette a conoscenza Fernando della cassaforte nascosta ma non sembra conoscerne la combinazione. Il Mesia però riesce ad aprirla scoprendo un cosa su Maria che lo lascerà altamente scioccato. La ragazza infatti sembra avergli mentito visto che il matrimonio con Gonzalo non è in crisi come ha fatto credere.

Onesimo intanto è sempre più triste per la sua impresa di pompe funebri e a causa di Paco ha anche perso il suo primo cliente. Irene continua a trovarsi a disagio per il suo lavoro mentre Matias prega Isaac di non rivelare a nessuno il loro piano. Il Guerrero intanto consiglia ad Elsa di andare in ospedale in modo da capire il perchè delle sue precarie condizioni di salute.

I due sono sempre più vicini e nel mentre arriva Antolina che li trova in atteggiamenti intimi. Marcela intanto si accorge che qualcosa non va e che è successo qualcosa alla sua locanda. Matias però continuerà a tenere all’oscuro la moglie solamente per proteggerla da Antolina. Fernando intanto non crede più a Maria ed è convinto che la Castaneda con Gonzalo lo abbiano preso in giro per incastrarlo e consegnarlo alla giustizia.

Fernando perdonerà Maria Castaneda? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la soap opera amatissima e seguitissima dagli italiani.