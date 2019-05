Il Segreto, anticipazioni puntata serale 14 maggio: Elsa e Isaac si alleano contro Antolina

Nuova puntata inedita de “Il Segreto”, in onda martedì 14 maggio alle 21:25 su Rete 4. In questa nuova puntata Elsa e Isaac decideranno di allearsi contro Antolina per smascherare una volta per tutte la perfida ex domestica, mentre Irene sarà alle prese con un nuovo articolo per Anacleto e in casa Miranar saranno tutti in ansia per l’arrivo del primo figlio di Hipolito e Gracia.

Nella punta serale, si scoprirà che Elsa e Isaac hanno deciso di allearsi e mettere in atto un piano per smascherare una volta per tutte Antolina, visto che ritengono quest’ultima responsabile dell’attentato che è avvenuto il giorno del loro matrimonio. I due hanno in mente un piano ben preciso per trovare delle prove contro l’ex domestica di Elsa, ma la ricerca delle prove sarà più complicata del previsto.

Per i due ex fidanzati, non sarà per niente facile smascherare l’ex domestica, ma entrambi sono determinati a scoprire quello che è successo quel giorno, che ha per sempre cambiato le loro vite ma in maniera negativa. Riusciranno in questo intento? Non resta che aspettare questa sera per scoprirlo.

Intanto, Irene continua a scrivere degli articoli per Anacleto, quest’ultimo le commissionerà un reportage sul centro termale del cugino. L’uomo, infatti, le chiederà di scrive un articolo lusinghiero sul centro termale gestito dal cugino, ma Irene si dimostrerà subito titubante, visto che dovrebbe scrivere un articolo a scatola chiusa senza nessuna informazione. Così su consiglio di Severo, deciderà di recarsi in questo centro termale e li scoprirà delle cose che la lasceranno senza parole. Il viaggio al centro termale, non è andato a buon fine, e Irene rivelerà ad Anacleto che sai dovesse scrivere un articolo in merito sarebbe una denuncia, non un articolo lusinghiero.

Nel frattempo, in casa Miranar sono tutti in attesa del primogenito di Hipolito e Gracia. La ragazza, nonostante la neve, riuscirà ad arrivare nella località sulle Alpi scelta per dare alla luce suo figlio. Una volta arrivata lì, riuscirà a mettersi in comunicazione con il marito prima che le comunicazioni vengano interrotte, ancora una volta, a causa della neve. Hipolito, allora, deciderà di partire per la Svizzera per assistere alla nascita del figlio, mentre Dolores rimarrà a Puente Viejo con Tiburcio, in attesa di avere notizie di suo nipote. Una nuova vita sta per arrivare a Puente Viejo.