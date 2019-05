"Il Segreto" anticipazioni puntata sabato 25 maggio: Maria Castaneda pronta a smascherare Fernando Mesia

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di sabato 25 maggio 2019, a partire dalle 15,40 su Canale5. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Nella puntata del 24 maggio Maria sospetta di Fernando e trova alcuni documenti compromettenti su di lui. Elsa viene minacciata da Antolina dopo che quest’ultima la trova in atteggiamenti intimi con il marito. Irene riceve in regalo una macchina da scrivere da parte di Anacleto per il lavoro svolto mentre Marcela è sempre più delusa da Matias.

Maria, mentre sta frugando tra i vestiti di Fernando viene interrotta da Raimundo, suo nonno, che le dice di sbrigarsi prima del ritorno del Mesia. La Castaneda però troverà degli indizi molto compromettenti che la faranno pensare male di Fernando. Con l’aiuto del nonno infatti, Maria cercherà di far togliere la maschera al Mesia capendo che dietro al rapimento di Alfonso ed Emilia ci sia proprio il suo zampino.

Bisogna dunque affrontarlo prima che questi faccia un’altra pazzia ed infatti i due lo affronteranno al suo ritorno da Madrid. Non appena ritorna infatti Fernando si trova davanti Mauricio e Raimundo ai quali dovrà sicuramente dare delle spiegazioni concrete affinchè possa dimostrare di non c’entrare veramente nulla con il rapimento dei coniugi Castaneda.

Elsa intanto continua ad avere dolori fortissimi al ventre mentre il dottor Zabaleta la rimprovera per non essere stata a riposo come invece prescritto da lui. Intanto Marcela è furiosa con Matias per essere stata messa in disparte nel piano organizzato dal locandiere con Isaac e la Laguna. Antolina verrà finalmente smascherata oppure Marcela rovinerà i piani del marito e di Isaac? Non ci resta che attendere le nuove puntate della soap travolgente di Canale 5 seguitissima ed amatissima dai telespettatori italiani.