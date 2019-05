"Il Segreto", anticipazioni puntata sabato 1 giugno: Antolina scredita Elsa agli occhi di Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di sabato 1 giugno 2019, su Canale5. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Maria continua ad accusare Fernando convinta che l’uomo sia coinvolto nel rapimento dei suoi genitori e vuole assolutamente sapere la verità. La Castaneda infatti è stata sincera con il Mesia rivelandogli che i piccoli Beltran ed Esperanza sono vivi e pretende quindi lo stesso trattamento. Irene intanto si vendica di Anacleto scrivendo un articolo sbagliato e con una pessima grammatica tanto che l’uomo reagirà malissimo decidendo di chiudere il rapporto lavorativo con lei.

Hipolito intanto sembra aver incontrato Gracia ma la sua famiglia a Puente Viejo deve fare i conti con la brutta faccenda delle banconote false. Intanto Antolina continua a puntare il dito contro Elsa ribadendo che la Laguna sia pazza e dichiara che molto presto porterà le prove che lo confermano. La Laguna intanto sembra essersi ripresa ed esce per fare una passeggiata.

Fernando nel frattempo ammette di essere uno dei responsabili nel rapimento di Emilia e Alfonso e Maria, sconvolta, sottolinea che è disposta a perdonarlo qualora Mesia farà di tutto per ritrovare i suoi genitori sani e salvi. Fernando quindi invita Prudencio a mandare un telegramma ai suoi complici per ordinare il rilascio dei coniugi Castaneda ma i sequestratori non riconosceranno più la sua autorità.

Le condizioni economiche di Severo ed Irene sono sempre più preoccupanti tanto che l’uomo potrebbe anche cedere alla proposta di Eustaquio Molero. Julieta ha quindi paura che gli abitanti di Las Lagunas vengano purtroppo abbandonati al loro destino. Alla fine, però, Severo deciderà di non accettare l’offerta di Molero ma questo comporterà delle terribili conseguenze.