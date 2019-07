"Il Segreto", anticipazioni puntata mercoledì 3 luglio: Elsa vicina al dottor Alvaro Fernandez. Isaac torna da Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 3 luglio 2019, alle 15.30 su Canale5. La Ramos cercherà in ogni modo di riconquistare Isaac soprattutto adesso che l’uomo è più che determinato a dimenticare la sua amata Elsa. La Laguna infatti, sembra essere molto vicina al dottor Alvaro Fernandez.

L’uomo però è stato malmenato da alcuni loschi individui ed è proprio la Laguna a trovarlo dopo averlo cercato per tutto il giorno. Il medico, preoccupato, le chiede un enorme favore ovvero quello di non raccontare a nessuno ciò che gli è accaduto. Purtroppo però Alvaro sviene davanti al collega Zabaleta ed il suo piano fallisce.

Maria intanto cerca di convincere donna Francisca che i suoi sentimenti per Fernando riguardano solo ed esclusivamente la loro amicizia ma la lady dark di Puente Viejo sa per certo che l’amicizia tra uomini e donne non esiste. Mesia fa visita a Prudencio e lo sprona a rimettersi il più presto possibile dato che ha bisogno di lui per riconquistare la sua amata Maria.

Intanto Eustaquio Molero decide di presentarsi nella bottega di Fe per attaccare duramente Saul e avvisandolo che è pronto per rovinare la sua cerimonia di matrimonio con Julieta. Severo e Carmelo, presenti anche loro alla riunione, decidono di aiutare il giovane Ortega cercando di difendere sia lui che la Uriarte dalle grinfie dei Molero.

Matias è molto preoccupato per l’amico in quanto capisce che Isaac, ogni volta che si ritrova in compagnia di Antolina, sta molto male. Elsa continua ad aiutare il dottor Fernandez e gli chiede quale sia il suo segreto ma l’uomo non vuole metterla in mezzo ai suoi problemi e preferisce tacere. L’uomo non vuole legarsi troppo alla Laguna per paura di innamorarsi della giovane. Francisca non crede alle parole di Maria e, durante la proiezione del film presso la resiedenza della Montenegro, fa di tutto per scoprirlo.