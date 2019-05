Il Segreto, anticipazioni puntata martedì 7 maggio: Elsa si ritira in solitudine e non vuole l’aiuto di nessuno

Le anticipazioni della soap seguitissima e amatissima “Il Segreto” in onda tutti i giorni alle ore 16.30 su Canale5 svelano che nella puntata in onda martedì 7 maggio 2019 Maria e Raimundo si impegneranno per capire chi può aver rapito Alfonso ed Emilia Castaneda. Intanto Adela continua ad avere problemi con la sua salute dal momento che alcune schegge della pallottola le continuano a provocare vuoti di memoria.

Il colpo di pistola sparatole da Basilio Duran infatti sta dando non pochi problemi alla donna che è seduta su una vera e propria bomba ad orologeria. Saranno anche Julieta ed Irene ad accorgersi che qualcosa non va quando, durante una merenda insieme alla donna, questa avrà un vuoto di memoria. Quando le amiche le chiedono cosa è accaduto, Adela racconterà loro di essere stata colta da una crisi di panico.

Elsa, dopo essere stata accusata di essere l’artefice del furto alla locanda di Marcela e Matias, si è rifugiata poco fuori dal paese vivendo in condizioni ai limiti della povertà. La Laguna infatti non ha nemmeno un letto per dormire e acqua per lavarsi e dissetarsi. Solamente Fe riuscirà ad avvicinarla proponendole il suo aiuto e dichiarandosi pronta ad andare contro tutto e tutti pur di ospitarla a casa sua.

Elsa ringrazierà l’amica ma rifiuterà di andare con lei così che l’amica non possa perdere i clienti alla bottega solamente per averle concesso un aiuto. Gli abitanti di Puente Viejo infatti hanno voluto allontanare la Laguna dopo il suo gesto vile nei confronti degli amici locandieri. Intanto Maria e Raimundo vengono a conoscenza che i coniugi Castaneda sono stati effettivamente rapiti e ricevono una richiesta di riscatto.

Entrambi sono convinti che dietro al sequestro di Emilia ed Alfonso ci sia lo zampino di Fernando Mesia e proprio per questo vogliono affrontarlo affinchè questi ammetta le sue colpe. Mesia però rimane sconvolto da tali affermazioni e nega di essere coinvolto in questa incresciosa situazione. Successivamente però chiederà espressamente a Prudencio di sorvegliare sia Maria che suo nonno Raimundo.