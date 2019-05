"Il Segreto", anticipazioni puntata martedì 28 maggio: Maria cerca di chiarire con Fernando Mesia

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di martedì 28 maggio 2019, a partire dalle 16.30 su Canale5. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Fernando Mesia vuole conoscesere a tutti i costi la verità sui piccoli Esperanza e Beltran tanto da richiedere addirittura i certificati di morte dei bimbi. Maria dunque è costretta a prendere una decisione molto coraggiosa e dopo essersi confrontata con Raimundo e Mauricio decide di occuparsi del Mesia personalmente.

Il dottor Zabaleta, cerca di capire il problema di salute di Elsa e su richiesta di Consuelo la sottopone a tutte le analisi del caso ma i risultati saranno veramente sorprendenti. Sembra infatti che dagli esami effettuati non ci sia alcun tipo di veleno nell’organismo della Laguna ma il fatto strano è che la perfida ex ancella, giornalmente, mescola scaglie di sapone nel latte che Elsa beve a colazione.

Dal momento che dunque Antolina sembra essere innocente, questa si scaglierà ancor di più contro Elsa ma Consuelo continuerà ad essere diffidente nei suoi confronti. Isaac, intanto, vuole incontrare assolutamente Elsa e chiede l’aiuto di Matias affinchè l’ex ancella non ne venga a conoscenza. Il locandiere quindi chiederà aiuto a sua moglie Marcela che cercherà di distrarre la perfida bionda ex ancella mentre Elsa ed Isaac si confronteranno.

Purtroppo però Antolina scoprirà il gioco sporco di Marcela. Quale sarà dunque la reazione dell'ex ancella? Nel frattempo riuscirà Maria Castaneda a convincere Mesia di essere nel giusto e di non averlo ingannato nella morte dei piccoli Esperanza e Beltran?