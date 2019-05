Il Segreto, anticipazioni puntata martedì 21 maggio: Isaac e Matias complici mandano su tutte le furie Marcela

Le anticipazioni della soap opera seguitissima e amatissima “Il Segreto” in onda tutti i giorni alle ore 16.30 su Canale5 svelano che nella puntata in onda martedì 21 maggio 2019 Marcela sarà furibonda quando verrà a conoscenza del piano organizzato da Matias ed Isaac. La locandiera scoprirà tutto grazie alla confessione di Maria Castaneda.

Elsa nel frattempo sarà visitata dal dottor Zabaleta che la troverà in precarie condizioni di salute e per questo le prescrirrà assoluto riposo. Marcela è scioccata nell’apprendere che dietro il furto alla locanda c’è lo zampino di suoi marito Matias. La giovane mamma infatti ricrimina il fatto di essere stata esclusa dal piano anche se Matias ha preferito tenerla al di fuori solamente per proteggerla. Lui, Isaac ed Elsa infatti hanno architettato il tutto solamente per smascherare Antolina.

L’ex ancella infatti, gelosa del suo Isaac, vuole far fuori Elsa e la sta avvelenando giorno per giorno. A Puente Viejo però gli abitanti si sono accorti che la Laguna non sta bene e, quando quest’ultima sviene alla locanda, immediatamente viene chiamato il dottor Zabaleta. Il medico, dopo averla visitata accuratamente, la trova in pessime condizioni di salute e le prescrive riposo assoluto. Antolina però cercherà di convincerla a fare una passeggiata fino al paese assieme a lei.

Come ormai avranno intuito i telespettatori affezionati della soap, l’intenzione della perfida ex ancella è quella di dare il colpo di grazia alla sua rivale così da liberarsi definitivamente di lei. Oltretutto Antolina vuole far si che Isaac lasci Puente Viejo per alcuni giorni e proprio per questo chiede aiuto al marchese del Laso. Riuscirà Isaac a capire le intenzioni di sua moglie?

Per scoprirlo non bisogna certamente perdere il prossimo appuntamento con le puntate de Il Segreto, come sempre in onda alle 16:30 circa dal lunedì al venerdì ma soprattutto quella serale del martedì.