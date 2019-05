"Il Segreto", anticipazioni puntata lunedì 27 maggio: Severo Santacruz risolve i suoi problemi con i Molero

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di lunedì 27 maggio 2019, a partire dalle 16.30 su Canale5. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Elsa continua a peggiorare minuto dopo minuto e proprio per questo motivo Consuelo si piomba a casa di Antolina pronta a portare via la Laguna. La donna chiama immediatamente il dottor Zabaleta insinuando che Elsa potrebbe essere stata avvelenata ed infatti, da quando questa è ospite in casa dell’ex ancella e di Isaac, continua ad avere non solo dolori allo stomaco ma anche svenimenti soventi.

La Laguna quindi si reca alla locanda per raccontare a Marcela quanto le è successo e lasciando la donna sconvolta e senza parole. Intanto Julieta ha una sua vittoria personale in quanto tutti gli abitanti di Las Lagunas denunciano Eustaquio Molero. Severo dunque viene sostenuto da tutti nella battaglia contro l’uomo che continua a ricattarlo. Julieta quindi è felice di aver aiutato il suo amico Santacruz ma soprattutto perchè presto potrà sposare il suo Saul.

Le nozze infatti con Prudencio saranno presto annullate ma purtroppo la felicità della Uriarte durerà poco in quanto Eustaquio si vendicherà su di lei in una maniera veramente indescrivibile. Intanto Fernando è sempre più vicino alla verità e sta per scoprire il destino dei piccoli Esperanza e Beltran. Maria Castaneda infatti aveva accusato Gonzalo di non essere stato in grado di salvarli durante l’incendio della loro casa a Cuba.

Mesia infatti non sembra esserne convinto fino in fondo e sta cercando di capire, in ogni modo, se i suoi sospetti sono fondati. Proprio per questo motivo chiede di vedere i certificati di morte dei due piccoli. Riuscirà dunque Fernando nel suo intento? Maria sarà capace di continuare a nascondere il suo segreto? Non ci resta che attendere una nuova puntata de Il Segreto.