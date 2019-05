Il Segreto, anticipazioni puntata lunedì 20 maggio: Maria Castaneda imbroglia Fernando Mesia

Le anticipazioni della soap seguitissima e amatissima “Il Segreto” in onda tutti i giorni alle ore 16.30 su Canale5 svelano che nella puntata in onda lunedì 20 maggio 2019 finalmente si sapranno tutte le novità in merito al furto avvenuto alla locanda di Marcela e Matias. Purtroppo c’entra il ragazzo e un suo piano ben preciso.

Intanto Severo cerca in ogni modo di risolvere il problema degli abitanti di Las Lagunas mentre Fernando apre la cassaforte di Francisca Montenegro dove troverà qualcosa di veramente scioccante. A Puente Viejo continuano a girare banconote false e Matias ha il timore che piano messo in atto assieme ad Isaac ed Elsa per smascherare l’ex ancella possa fallire.

Matias infatti ha aiutato i due innamorati solamente per far si che Elsa entrasse in casa del Guerrero per scovare le prove del coinvolgimento di Antolina nell’attentato avvenuto il giorno del matrimonio di Fernando. La Laguna però continua ad essere ogni giorno più debole a causa del veleno somministratole proprio dall’ex ancella.

Severo trova appoggio dagli abitanti di Las Lagunas pronti a farla pagare a Eustaquio Molero ma purtroppo qualcuno all’ultimo momento si tirerà indietro. Santacruz dunque dovrà cercare di evitare che questo accada affinchè l’uomo paghi per ciò che ha causato alla gente del posto. Fernando intanto riesce ad aprire la cassaforte di donna Francisca e al suo interno trova qualcosa che lo farà rimanere a bocca aperta.

Dentro la cassaforte infatti verranno ritrovati alcuni documenti che dimostrano che Maria e Gonzalo non erano in crisi ma la loro era solamente una farsa. Maria Castaneda dunque sembra aver ingannato nuovamente il Mesia. Fernando, nononstante abbia sempre continuato ad amare Maria, ora penserà solamente a vendicarsi di lei cambiando oltretutto atteggiamento nei suoi confronti. Maria si accorgerà di questo cambiamento e chiederà infatti spiegazioni ma non otterrà nulla in cambio.