"Il Segreto", anticipazioni puntata lunedì 1° luglio: Eustaquio Molero riesce a scarcerare il figlio Lamberto

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di lunedì 1 luglio 2019, alle 15.30 su Canale5. Elsa si sente nuovamente male e dopo essere svenuta viene immediatamente curata dal dottor Alvaro. Purtroppo quest’ultimo crede che la Laguna possa essersi ammalata di varicella e che dunque non era immune come invece aveva creduto.

Dopo i controlli e le analisi del caso, Fernandez scopre che i valori di Elsa sono discreti e che il suo malore è stato dovuto solamente allo stress accumulato negli ultimi giorni. Proprio per questo motivo il dottore le prescrive assoluto riposo mentre tra i due sembra instaurarsi un legame via via sempre più forte.

Elsa incontra don Anselmo e lo informa di quanto accadutole spiegando altresì che la sua salute, ultimamente, sembra essere molto cagionevole. Il sacerdote dimostra di essere molto in ansia per lei e cerca di confortarla in ogni modo. Intanto Eustaquio Molero è convinto sempre di più a vendicarsi per il torto che è stato commesso nei confronti di suo figlio Lamberto.

Antolina rivela al Guerrero che, a suo avviso, tra Elsa e il dottor Fernandez sta nascendo qualcosa di importante e speciale. Questa novità infastidisce moltissimo Isaac che, nonostante provi ancora qualcosa per la Laguna, vuole dimenticarla e prega quindi l’ex ancella di non nominarla. Prudencio sta molto male e Saul passa alla Casona per andare a trovare il fratello dove, avrà altresì uno duro scontro con la lady dark di Puente Viejo.

Donna Francisca, infatti, non approva assolutamente il matrimonio tra Saul e Julieta ma il giovane Ortega è preoccupato per il fratello. Sembra infatti che Prudencio necessiti al più presto di una trasfusione di sangue e, dopo essersi confrontato a lungo con la Uriarte, decide di salvare il fratello. L’operazione si rivela un successo e Julieta può tirare un sospiro di sollievo.

Purtroppo però la felicità di Julieta dura poco perchè Eustaquio Molero è riuscito a liberare il figlio Lamberto dalla prigione mandando in crisi i due sposini. Mesia intanto fa visita a Prudencio e lo avverte che vuole vederlo ritornare al più presto al lavoro dal momento che necessita di passare il tempo libero con la Castaneda per riconquistare il suo amore quanto prima.