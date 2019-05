"Il Segreto", anticipazioni puntata giovedì 30 maggio: Elsa ed Isaac si incontrano ma Antolina li scopre

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 30 maggio 2019, a partire dalle 16.30 su Canale5. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Nella puntata del 29 maggio Antolina continua a proclamarsi innocente dal momento che nelle analisi di Elsa non sono state rilevate tracce di veleno. Oltretutto l’ex ancella accusa proprio la Laguna di aver simulato tutto solamente per far ricadere la colpa su di lei e sarà proprio Isaac ad informarla del pensiero della moglie. Nel frattempo Marcela passerà a trovarla ma la donna vorrà smascherarli e chiederà alla locandiera dove si trova suo marito Guerrero.

Giovedì 30 maggio 2019 la puntata inizia con una forte litigata tra Fernando e Raimundo. Tra i due volaano addirittura minacce ed offese molto pesanti. La Castaneda, dopo aver convocato suo nonno, lo avvisa di avere un piano bene in mente per smascherare Fernando ovvero dargli tutta la fiducia possibile. Maria però sarà costretta a confessare che i figli Beltran ed Esperanza sono vivi e non sono morti nell’incendio della sua casa a Cuba.

Nel frattempo Eustaquio Molero non sembra essere arrivato a Puente Viejo per parlare con Santacruz ma per fargli una proposta ben precisa. Tutti hanno paura che si tratti di una trappla ma Severo è ben intenzionato ad affrontare l’uomo una volta per tutte. Purtroppo però le cose prenderanno una brutta piega anche se, le anticipazioni, rivelano altresì un clamoroso colpo di scena.

Cosa succederà a Puente Viejo? Riuscirà Severo a non soccombere alle richieste da parte di Eustaquio e Lamberto Molero? Non ci resta che attendere le nuove puntate della soap travolgente di Canale 5 seguitissima ed amatissima dai telespettatori italiani.