"Il Segreto", anticipazioni puntata domenica 9 giugno: Elsa disperata chiede perdono ad Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di domenica 9 giugno 2019, su Canale5.

Antolina, dopo essere caduta nel burrone, al suo risveglio accusa Elsa di averla spinta. La Laguna cerca in ogni modo di discolparsi ma Isaac è molto preoccupato per la gravidanza della moglie. Il dottor Zabaleta purtroppo è fuori città e viene dunque chiamato un altro dottore che, dopo aver visitato l’ex ancella, fortunatamente esclude qualsiasi tipo di emorragia.

Fernando intanto viene contattato dai rapitori dei coniugi Castaneda i quali gli dicono di averlo visto vicino al posto dove sono nascosti Emilia ed Alfonso. Raimundo cerca di convincere ancora il Mesia ad incontrarli affinchè la coppia venga rilasciata quanto prima. La situazione purtroppo sta diventando ogni giorno sempre più complicata e proprio per questo Fernando deve prendere una decisione al più presto.

Antolina per fortuna non ha nessuna minaccia di aborto ed Isaac è felicissimo per questa notizia ma purtroppo Elsa è disperata perchè in paese tutti credono che lei sia l’artefice della caduta di Antolina ma soprattutto sono convinti che abbia spintonato volutamente l’ex ancella affinchè perdesse il bambino.

La verità però è un’altra e Antolina, sola in casa, è furiosa perchè il suo piano è andato in fumo. Saul e Julieta continuano con i loro preparativi per il matrimonio tanto che l’Ortega decide di recarsi alla Casona per invitare anche Prudencio e Raimundo alle nozze. Eustaquio invece continua a minacciare Severo e, quando giunge a Puente Viejo, aggredisce Saul.

Nel frattempo, Elsa chiede a Matias di parlare con Isaac per spiegargli che lei non c’entra nulla con la caduta di Antolina. Il locandiere le rivela che proverà a fare il possibile ma di sapere per certo che il Guerrero è molto in collera per quanto accaduto alla moglie. Nonostante tutto però il Castaneda decide di far visita all’amico per informarlo che a suo avviso c’è qualcosa di strano nella gravidanza di Antolina.

Ad un tratto però un urlo straziante mette fine alla loro conversazione. Cosa è successo di tanto agghiacciante? Lo scopriremo nella prossima puntata de Il Segreto.