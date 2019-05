"Il Segreto", anticipazioni puntata domenica 26 maggio: Fernando continua a fingere. L’uomo nasconde un terribile segreto

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di domenica 26 maggio 2019, a partire dalle 16.30 su Canale5. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Buone notizie dalla Svizzera dal momento che Hipolito riesce finalmente a trovare Gracia. I due sono insieme e aspettano l’arrivo del loro bambino. Nonna Dolores però, nel frattempo, sembra essersi messa nei guai assieme a Paco e al nipote Onesimo, a causa delle banconote false che stanno circolando a Puente Viejo. La donna spera solamente di non perdere i suoi affezionati clienti per colpa di questa faccenda.

Hipolito chiama dalla Svizzera e annuncia di essere diventato papà di una bellissima bambina rallegrando tantissimo Dolores che lo fa sapere a tutto il paese. Fernando intanto sembra essere ritornato dal suo viaggio a Madrid ed infatti – ad accoglierlo – il Mesia si ritrova Raimundo, Mauricio e Maria pronti per metterlo alle strette e scoprire finalmente la verità.

L’uomo però continuerà con la sua recita, pronto anche a riconquistare il cuore di Maria ma, non appena rimane da solo, si mette in contatto telefonicamente con un misterioso uomo al quale chiede di procurargli alcuni certificati di morte. Mesia infatti vuole essere certo che i piccoli Esperanza e Beltan sono davvero morti a Cuba.

Elsa finalmente si chiarisce con Marcela dopo che questa è venuta a conoscenza del piano organizzato da lei, Matias ed Isaac per smascherare Antolina. Consuelo è felicissima soprattutto perchè Elsa non è una ladra ma soprattutto perchè tutte le accuse mosse contro di lei facevano parte del piano ed erano quindi una messinscena. Intanto però Elsa sta sempre peggio e Antolina, invece di portare immediatamente la ragazza in ospedale, continua ad avvelenarla.