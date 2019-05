“Il Segreto” anticipazioni puntata del 24 maggio: la sconvolgente scoperta di Maria su Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a rivelarci cosa accadrà nella puntata di venerdì 24 maggio 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 dalle 16.30. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile guardare quest’episodio sul sito e l’App di Mediaset Play. Ma adesso illustriamo in dettaglio la trama!

Fernando si è recato a Madrid per affari e Maria decide di approfittarne per svolgere alcune indagini. Per scoprire se veramente ha trovato qualcosa di compromettente contro di lei, la Castaneda inizia a frugare tra i suoi effetti personali: ciò che scopre finisce per sconvolgerla. Maria trova infatti alcuni foglietti con su scritto degli insulti contro di lei, ripetuti in modo ossessivo. Spaventata, Maria decide immediatamente di informare nonno Raimundo: che il Mesia sia pericoloso come una volta e il suo cambiamento sia solo una messinscena?

Anticipazioni Il Segreto: Anolina vuole uccidere Elsa

Antolina vorrebbe liberarsi di Elsa una volta per tutte, ma per farlo ha bisogno che il marito si allontani per qualche giorno da Puente Viejo. La perfida biondina contatta allora telefonicamente il marchese di Laso per chiedergli di affidare un nuovo lavoro ad Isaac. Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono intanto che Elsa continua a sentirsi male, ma sottovaluta quello che le sta accadendo attribuendo i sintomi alla stanchezza.

Marcela si è accorta che Matias, Elsa, Isaac e Consuelo le nascondono qualcosa, perciò decide di affrontare apertamente suo marito per chiedergli il perché del suo strano comportamento. Messo alle strette, Matias confessa alla moglie che il furto commesso dalla Laguna alla locanda era solo una messinscena per permetterle di intrufolarsi a casa di Isaac e trovare le prove del coinvolgimento di Antolina nell’attentato, avvenuto durante il matrimonio di Elsa con il Guerrero.

Marcela si arrabbia molto con Matias per essere stata la sola ad essere esclusa dal piano, ma finalmente può spiegarsi tante cose. Riusciranno gli amici di Elsa a salvarla da Antolina prima che sia troppo tardi? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.