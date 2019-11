Il Segreto, anticipazioni puntata del 2 novembre: Isaac vuole denunciare Antolina per la morte di Jesus

Le anticipazioni de Il Segreto si fanno sempre più coinvolgenti! Nella puntata di sabato 2 novembre 2019, in onda su Canale 5 alle 15.15, vedremo Maria Elena fare un regalo importante a Fernando, mentre Severo si preparerà a vendicarsi di Francisca. Per finire, Isaac ricatterà Antolina per costringerla a ritirare la denuncia ad Elsa. Ma, adesso vediamo in dettaglio cosa ci aspetta.

Fernando e Maria Elena si apprestano a sposarsi e hanno scelto Puente Viejo come luogo in cui celebrare le nozze. Intanto, la Casaldo de Brey decide di fare una bella sorpresa a Fernando: acquista “La Habana”, la vecchia dimora di Maria e Roberto, con l’intenzione di regalarla al suo fidanzato.

Anticipazioni Il Segreto: Saul interviene con Prudencio in favore di Severo

Il sergente Cifuentes ha contribuito a far emergere la verità sul violento pestaggio di Elsa in carcere, rivelando ad Isaac che la donna che ha aggredito la Laguna in carcere è in realtà una complice di Antolina. A quel punto, il Guerrero minaccia la moglie che se non ritirerà la denuncia contro Elsa, lui la denuncerà per l’omicidio di Jesus.

Saul prega Prudencio di non aggravare la posizione di Severo e di concedergli almeno un anno di tempo per ripagare il suo debito. Intanto Saturnina si prende gioco sia di Meliton che di Onesimo, i quali stanno cercando invano di sedurla. Severo assolda alcuni degli uomini dei Molero e ordina loro di costruire un ordigno, per mezzo del quale intende vendicarsi della Montenegro.

Maria, Adele e Irene decidono di portare un nuovo argomento alla loro associazione: la condizione della donna una volta sposata, che nella maggior parte dei casi diventa di proprietà del marito. Isaac dà ad Antolina un ultimatum: o ritirerà la denuncia ad Elsa, oppure lui consegnerà alle autorità il portafoglio di Jesus, su cui sono presenti le sue impronte. Cosa farà ora la Ramos? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.