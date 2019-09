Il Segreto, anticipazioni puntata 9 settembre: Alvaro nasconde qualcosa

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte per raccontarci cosa ci aspetta nella puntata che andrà in onda lunedì 9 settembre 2019. Nel corso di questo nuovo episodio della soap spagnola vedremo che il dottor Alvaro sarà al centro di un losco episodio. Neanche a dirlo, la cosa sarà notata da Antolina, che cercherà immediatamente di trarne vantaggio. Ma ora scopriamo più nel dettaglio la trama.

Quattro individui dall’aspetto poco raccomandabile si presentano al dispensario e minacciano Alvaro. Il medico sembra conoscere i suoi interlocutori e si mette a trattare con loro. Che i sospetti di Isaac sulla malafede del dottore siano fondati?

Anticipazioni Il Segreto: Fernando teme che Maria fugga con Roberto

Ciò che sta succedendo al dispensario non passa inosservato ad Antolina che subito si mette ad indagare per scoprire se il dottore è al centro di qualche losco traffico. Dopo aver avvicinato i quattro, la moglie di Isaac offre loro da bere allo scopo di conquistare la loro fiducia.

Grazie a questo, l’astuta Ramos finisce per scoprire il segreto di Fernandez: i forestieri rivelano ad Antolina che Alvaro è in realtà un cacciatore di dote che truffa le donne per appropriarsi di tutti i loro soldi. Forte di questa scoperta, Antolina pensa allora di servirsene per ricattare Alvaro e costringerlo a schierarsi dalla sua parte contro Elsa.

Alla villa, Fernando chiede nel frattempo a Francisca cosa intende fare con Roberto, visto che questo potrebbe presto decidere di fuggire insieme a Maria, dopo che la Castaneda ha scoperto le loro intenzioni. Che sia veramente così? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto. Ricordiamo ai fan che le vicende dei nostri amici di Puente Viejo vanno in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 16.30 circa.