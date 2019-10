Il Segreto, anticipazioni puntata 9 ottobre: Isaac deciso a trovare il vero padre del figlio di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto si fanno sempre più avvincenti. Nella puntata di mercoledì 9 ottobre 2019, che andrà in onda su Canale 5 alle ore 16.10, vedremo Isaac in cerca del vero padre del bambino di Antolina, mentre Don Berengario intercederà con Prudencio per Severo. Ma adesso scopriamo assieme meglio la trama.

Adela subisce un richiamo ufficiale da parte dei dirigenti scolastici: la moglie di Carmelo viene infatti invitata a smettere di impartire ai suoi alunni insegnamenti troppo liberali e contrari all’attuale governo incarica. Cosa deciderà di fare l’insegnante, da sempre paladina dei diritti civili e contraria a qualsiasi forma di servilismo politico?

Anticipazioni Il Segreto: Isaac si mette in cerca di Juonate

Isaac ha mostrato ad Antolina la cartella clinica, redatta da Alvaro, che prova che lei era incinta di soli tre mesi e non di sei come andava dicendo. Il Guerrero ha scoperto così che la Ramos non era incinta al momento del matrimonio. Furioso per aver dovuto rinunciare ad Elsa senza motivo, il Guerrero decide di mettersi in cerca dell’uomo con cui è stata Antolina, per avere le prove del tradimento della moglie.

Grazie all’aiuto di Zabaleta, Isaac lo individua in un certo Juonate, un uomo affetto da una grave malattia, che abita in un villaggio vicino. Immediatamente Isaac si mette in viaggio per parlare con Juonate ed ottenere così le prove che gli servono per ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Antolina.

Prudencio non sa se concedere il prestito a Severo per via di Francisca. Il fratello di Saul teme infatti che aiutando il suo nemico principale, la Montenegro potrebbe indispettirsi. Nel frattempo, Don Berengario consiglia a Prudencio di dare il denaro a Severo, perché altrimenti la sua impresa potrebbe fallire. Cosa deciderà l’Ortega? Lo sapremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.