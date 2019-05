“Il Segreto” anticipazioni, puntata 9 maggio: Elsa va a vivere a casa di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci cosa accadrà nell’episodio di giovedì 9 maggio 2019, in onda su Canale 5 alle 0re 16.30. I fan potranno inoltre rivedere la puntata in streaming sull’App e il sito di Mediaset Play. Ma ora vediamo insieme la trama!

Julieta riesce finalmente a conquistarsi la fiducia di Pilar e a farsi raccontare il dramma che sta vivendo a causa della malattia del figlio. Come c’era da aspettarsi, Pilar è terrorizzata a morte dai Molero ed è per questo che ha rinunciato a denunciarli. Evidentemente ella teme qualche ritorsione nei confronti suoi e di suo figlio. Troverà il coraggio di denunciare Eustaquio?

Anticipazioni Il Segreto: lo strano comportamento di Raimundo

Isaac chiede ad Antolina il permesso per ospitare Elsa nella loro casa. Questa è stata infatti cacciata dalla locanda ed ora non ha più un posto in cui stare. Il Guerrero dice inoltre alla moglie che Elsa potrà aiutarla con le faccende domestiche, visto che aspetta un bambino. Ovviamente Antolina non è contenta di dare ospitalità alla sua rivale in amore, perché teme che possa riaccendersi la passione tra lei ed Isaac.

Ma ecco, che nella mente contorta della biondina si fa strada un perfido piano: Antolina acconsente così ad ospitare Elsa sotto il suo stesso tetto. Cosa avrà in mente l’ex damigella? Per pagare l’esorbitante riscatto di dieci milioni di pesetas, chiesto dai rapitori di Emilia e Alfonso, Fernando aveva suggerito a Raimundo di vendere alcune delle proprietà di Francisca.

Inizialmente Ulloa si era detto contrario ad una simile idea, ma all’improvviso cambia idea e dà il suo consenso alla vendita. Nel frattempo, Mauricio nota uno strano comportamento da parte del marito della Montenegro: egli infatti passa ore e ore nelle catacombe della Villa. Cosa ci sarà di tanto interessante in quel posto? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.