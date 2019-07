Il Segreto, anticipazioni puntata 9 luglio: Prudencio in fin di vita. Si salverà?

Le anticipazioni de Il Segreto sono ritornate puntuali a rivelarci la trama dell’episodio di martedì 9 luglio 2019. Ricordiamo che la nostra amata soap viene trasmessa da lunedì a venerdì su Canale 5 al solito orario delle 15.30. Chi volesse potrà rivedere tutte le puntate in streaming sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio cosa ci aspetta!

Antolina provoca Isaac, dicendogli che Elsa ha una relazione clandestina con Alvaro e che probabilmente questa si è avvicinata al medico per denaro. Accecato dalla gelosia, il Guerrero risponde che Elsa non farebbe mai una cosa simile, anche perché altrimenti qualche mese addietro non avrebbe accettato di sposarsi con lui, un semplice falegname.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac geloso. Elsa vuole lasciare Puente Viejo

Prudencio è rimasto ferito per difendere Julieta da Lamberto Molero e le sue condizioni appaiono disperate. Intanto Mauricio dice a Saul e Julieta che il giovane si sta lentamente spegnendo e chiede loro di essere forti perché potrebbe morire da un momento all’altro. Cosa succederà ora? Ce la farà Prudencio a salvarsi dopo che finalmente è riuscito a riscattarsi agli occhi del fratello?

Dolores assilla chiunque incontri riempiendo di elogi la sua nipotina Belen. Mentre Isaac decide di regalare ad Antolina una scatola di caramelle alla violetta, anche Tiburcio dedica ad Elsa lo stesso pensiero, per ringraziarla del lavoro svolto come infermiera al servizio degli abitanti di Puente Viejo.

Nonostante il marito di Dolores dica ad Elsa che ad ogni fine corrisponda un nuovo inizio e che il dottor Alvaro abbia cambiato opinione su di lei, la Laguna pare intenzionata a lasciare la cittadina. Che davvero Elsa abbia deciso di rinunciare per sempre ad Isaac e di lasciarlo nelle mani di Antolina? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.