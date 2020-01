Il Segreto, anticipazioni puntata 9 gennaio: Isaac ed Elsa decidono di sposarsi

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più coinvolgenti che mai per raccontarci cosa succederà nella puntata di giovedì 9 gennaio 2020, che sarà trasmessa a partire dalle 16.20 circa, su Canale 5. Nel corso di questo nuovo episodio della soap spagnola vedremo Fernando continuare a portare avanti il suo diabolico piano per riuscire a mettere le mani su Maria, e liberarsi una volta per tutte dei suoi nemici. Intanto Prudencio vorrà vederci chiaro su Lola, mentre Isaac ed Elsa prenderanno la decisione di sposarsi.

Maria continua a sottostare al duro trattamento dell’infermiera Dori Vilches, nella speranza che questa l’aiuti a recuperare finalmente l’uso delle gambe. Lola è molta grata a Marcela e Matias, per l’opportunità lavorativa che la coppia le ha concesso.

Anticipazioni Il Segreto: Maria succube di Fernando, Prudencio affronta Lola

Adesso che Antolina non rappresenta più un pericolo e che le condizioni di salute della Laguna sono molto migliorate, Elsa ed Isaac sono finalmente liberi di vivere il loro amore. Dopo tante sofferenze e privazioni, i due innamorati decidono quindi di sposarsi.

Fernando vuole privare Maria dell’appoggio dei suoi cari, in modo da poterla influenzare più facilmente. A tale scopo, il Mesia insinua nella giovane il dubbio che lui sia il solo a tenere a lei, mentre per gli altri rappresenta solo un peso. Influenzata da questi discorsi, la Castaneda finisce per litigare anche con suo nonno Raimundo. Maria pare perciò sempre più succube di Fernando ed incapace di vedere cosa si sta consumando alle sue spalle.

Prudencio si convince a dare ascolto al consiglio di Don Berengario per scoprire se le parole di Francisca sul conto di Lola sono vere. L’Ortega affronta perciò Lola e senza girarci attorno le chiede se veramente ha ucciso qualcuno come le ha rivelato la Montenegro: a queste parole la ragazza si irrigidisce e Prudencio capisce che c’è qualcosa che non va. Quale sarà dunque il terribile segreto che Lola sta nascondendo a Prudencio? Per saperlo, non resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.