Il Segreto, anticipazioni puntata 8 ottobre: Isaac smaschera Antolina davanti a tutti

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali come sempre per raccontarci cosa ci aspetta nell’episodio di martedì 8 ottobre 2019, in onda su Canale 5 alle 16.10 circa. In questo nuovo entusiasmante appuntamento con la nostra soap preferita assisteremo finalmente alla resa dei conti tra Isaac e la perfida Antolina, mentre Severo si rivolgerà a Prudencio per trovare una soluzione ai suoi problemi finanziari. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Nel corso di una cena a cui sono presenti anche Marcela e Matias, Isaac mostra ad Antolina la cartella clinica, redatta da Alvaro, che attesta che lei quando ha perso il bambino era incinta per non più di 12 settimane. Nonostante Antolina continui a negare l’evidenza, Isaac è convinto che la moglie stia mentendo.

Anticipazioni Il Segreto: Severo si rivolge a Prudencio, Carmelo preoccupato

Per risolvere il problema della risaia, Severo è costretto a chiedere un prestito di 3.000 pesetas a Prudencio. Intanto l’Ortega è indeciso se concedere o meno i fondi a Severo, perché teme che una sua eventuale risposta positiva possa irritare Francisca, da sempre in guerra con il Santacruz.

Preoccupato per lo strano atteggiamento di Severo, Carmelo chiede a Meliton di tenerlo d’occhio, ma senza che lui se ne accorga. Nel frattempo alla villa, Maria non si capacita come mai Roberto abbia deciso di fare ritorno a Cuba senza nemmeno salutarla. Delusa dal comportamento dell’amico, la Castaneda si convince dell’opportunità di restare a Puente Viejo con i bambini.

