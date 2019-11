Il Segreto, anticipazioni puntata 8 novembre: Isaac ferma Elsa prima che lasci Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci la trama della puntata di venerdì 8 novembre 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.10 circa. Nel corso di questo nuovo avvincente appuntamento vedremo riversarsi su Severo la maggior parte dei sospetti per ciò che è successo alla villa, mentre Isaac riuscirà ad impedire ad Elsa di lasciare Puente Viejo.

La diagnosi del dottor Zabaleta lascia ben poche speranze ad Elsa. La giovane ha infatti scoperto di essere affetta ad una malattia al cuore e che la sua situazione si è aggravata a causa delle percosse che ha dovuto subire in carcere. Consapevole che potrebbe morire da un momento all’altro, Elsa ha deciso di non raccontare a nessuno, neanche ad Isaac, della malattia e di andare via da Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto: Zabaleta è preoccupato per Matias

Mentre tutto il paese è in lutto per l’esplosione, Irene e Carmelo fanno ipotesi su chi potrebbe essere l’autore dell’attentato al matrimonio di Fernando. Nel frattempo, Severo appare molto nervoso e si è chiuso in un silenzio imperturbabile. Distrutto dalla morte Maria Elena, Fernando è pentito di essere tornato a Puente Viejo. Vedendolo in un tale stato, Francisca concede intanto il permesso per celebrare la veglia funebre della povera Casado de Brey alla villa.

Carmelo e Francisca discutono su chi spetti indagare sull’attentato. Elsa decide di troncare con Isaac, ma il giovane non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei: sorpresala a lasciare il paese, il Guerrero ferma Elsa chiedendole spiegazioni. Lola stupisce Prudencio per il suo impegno sul lavoro, anche se si comporta in maniera fredda con lui.

Francisca crede che siano stati Severo e Carmelo a mettere la bomba e anche Irene sembra avere dei sospetti sul marito. Fortunatamente Maria ha ripreso conoscenza, Zabaleta è però preoccupato per Matias: il ragazzo potrebbe perdere la vista a causa di un’infezione. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.