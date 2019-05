“Il Segreto” anticipazioni, puntata 8 maggio: la proposta di Fernando a Maria e Raimundo

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci la trama dell’episodio di mercoledì 8 maggio 2019, trasmesso su Canale 5 alle 16.30. Ricordiamo ai fan che potranno rivedere questa puntata in streaming sul sito o l’App di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme che cosa ci aspetta!

Fernando dice a Raimundo e Maria di essere estraneo al rapimento di Alfonso e Emilia, e che il responsabile è da cercarsi tra gli uomini del generale Perez. Inoltre, egli suggerisce loro di procurarsi il denaro per riscatto, vendendo alcune delle proprietà di Francisca. Raimundo si oppone categoricamente, finendo per irritare Maria. Infatti, la ragazza non capisce come il nonno possa anteporre la vita dei loro cari a dei beni materiali. Dove troveranno allora il denaro necessario?

Anticipazioni Il Segreto: Gracia sta bene e si trova in Svizzera

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Julieta è riuscita quasi a conquistarsi la fiducia di Pilar, una donna che vive con il figlio malato sulle terre di Las Lagunas. La causa della malattia è da ricercarsi con ogni probabilità nell’inquinamento delle acque provocato dalle miniere di Eustaquio Molero. La Uriarte nasconde però a Pilar di essere amica di Severo, perché teme che ella possa rifiutare di confidarsi con lei, una volta saputo chi la manda. Riuscirà Julieta a convincere Pilar a testimoniare nel processo contro Eustaquio?

Finalmente Hipolito riceve la buona notizia che stava aspettando da tempo. Dopo aver chiesto disperatamente aiuto a Fernando per ritrovare Gracia, questo lo informa che la moglie è sana e salva, e si trova in una piccola cittadina svizzera. Erano state le avverse condizioni climatiche ad impedirle ogni comunicazione, ma ora che il bel tempo è tornato è possibile per la giovane rimettersi in contatto con il marito.

Gracia informa Hipolito e Dolores che la sua gravidanza è in uno stato avanzato e che ha deciso perciò di aspettare lì la nascita del bambino. Come c’è da dire in questi casi: tutto è bene quel che finisce bene! Per sapere se il figlio di Gracia sarà un maschietto o una femminuccia, non ci resta ora che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.