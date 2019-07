Il Segreto, anticipazioni puntata 8 luglio: Prudencio salva la vita a Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto tornano sempre più avvincenti a raccontarci la trama della puntata di lunedì 8 luglio 2019. Ricordiamo ai telespettatori che la nostra soap preferita viene trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30 circa. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sull’app o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme cosa sta per succedere ai nostri amici di Puente Viejo.

Saul ha scoperto dove Mauricio e Prudencio tengono prigioniera Julieta. Quando è sul punto di liberare l’amata, il capanno in cui si trovano viene circondato da Lamberto Molero e dai suoi uomini, che iniziano a sparare contro di loro. La situazione per Saul e Julieta si fa sempre più disperata, finché giungono in loro aiuto Severo e Carmelo, in compagnia della Guardia Civile.

Anticipazioni Il Segreto: preoccupano le condizioni della piccola Camelia

Nel corso dell’arresto, il figlio di Eustaquio Molero sottrae un’arma ad una guardia e spara un colpo contro Julieta. Fortunatamente, Prudencio la salva facendole scudo con il proprio corpo. Le condizioni dell’Ortega appaiono subito disperate. Riuscirà a salvarsi dopo il nobile gesto che ha compiuto? Intanto Onesimo e Hipolito sono felici perché la loro pozione per il recupero della memoria pare funzionare.

Fernando ha posto a Raimundo come condizione per restare alla Villa che sia Maria a chiederglielo. Ormai convinta del cambiamento del Mesia, la Castaneda va da lui e gli chiede di restare per occuparsi degli affari di Francisca. Come aveva promesso ad Ulloa, Fernando accetta l’offerta.

Mentre tra Isaac e Antolina le cose sembrano andare meglio, Elsa continua a lavorare al fianco del dottore Alvaro Fernandez per debellare gli ultimi focolai dell’epidemia di varicella che ha colpito di Puente Viejo. Dopo aver controllato le analisi, Fernandez inizia a temere delle complicanze per la guarigione di Camelia. Riuscirà la figlia di Matias e Marcela a riprendersi presto? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.