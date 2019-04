Il Segreto, anticipazioni puntata 8 aprile: gli intrighi di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più entusiasmanti di mai per svelarci cosa accadrà nella puntata di lunedì 8 aprile 2019, in onda a partire dalle 16.20 su Canale 5. Sarà inoltre possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito Mediaset Play o App Mediaset Play. Ma adesso vediamo insieme la trama!

Prima di partire per dare degna sepoltura al padre, Elsa ha voluto incontrare Isaac. Questa ha cercato di far aprire gli occhi all’ex fidanzato, facendogli notare come fosse possibile che Antolina fosse a conoscenza di alcuni dettagli che riguardano la morte di sua madre. Quando il marito le ha chiesto spiegazioni, fingendosi offesa, Antolina ha inscenato l’ennesima commedia per dissipare i suoi dubbi. La perfida biondina finge di affrontare una gravidanza difficile, per attirare l’attenzione di tutti. Mentre Consuelo non le crede, don Anselmo si lascia ingannare dalle sue parole. Infatti, il buon sacerdote chiede ad Isaac di dimenticare Elsa e di occuparsi di Antolina e di suo figlio.

Anticipazioni Il Segreto: Gonzalo fa saltare il piano di Fernando

Intanto Consuelo riceve una telefonata dalla Laguna, che ammette di soffrire moltissimo, mentre a Puente Viejo iniziano ad avvenire dei fatti molto strani. Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che a sorpresa Fernando rivela a Prudencio di voler cedere alla richiesta di Gonzalo. In realtà lo scopo del Mesia è un altro e si rivela quando rimane da solo.

Parlando con una foto di Maria fra le mani, Fernando dice che molto presto arriverà a lei. Il figlio di Pepa però fa saltare il suo piano, dicendo di non essere interessato al denaro e di avere altro a cui pensare. Quindi sembra in procinto di rivelare al Mesia il vero motivo del suo ritorno. Dopo essersi visto con Fernando, l’ex sacerdote ha un incontro molto misterioso con Mauricio. I due vengono notati da Fe, che inizia a chiedersi il perché di tanta segretezza.

A rendere più insolito il tutto è lo strano comportamento di don Raimundo, il quale ha iniziato a comportarsi in modo molto strano dopo la morte di Francisca. Questo finisce così per suscitare i sospetti di Julieta. In realtà, Gonzalo, Mauricio e Raimundo si sono uniti per smascherare definitivamente le losche intenzioni di Fernando. Ce la faranno? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.