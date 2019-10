Il Segreto, anticipazioni puntata 7 ottobre: Saul e Julieta vanno via da Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di lunedì 7 ottobre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 16.10 circa. Questo episodio si annuncia particolarmente triste per tutti noi fan, perché dopo averci tenuto compagnia per tanto tempo, Saul e Julieta ci lasceranno per iniziare una nuova vita insieme, lontano da Puente Viejo. Intanto Prudencio deciderà di concedere il prestito a Lola, mentre Isaac troverà il modo per smascherare Antolina.

Grazie al dottor Zabaleta, Isaac ottiene la prova che gli serve per dimostrare che Antolina non era incinta nel momento del matrimonio. In questo modo, il Guerrero spera di ottenere al più presto l’annullamento delle sue nozze con la perfida Ramos.

Anticipazioni Il Segreto: Severo chiede un prestito a Prudencio

Francisca si reca da Prudencio e gli chiede di sfruttare la sua attività di strozzino per fornirle informazioni su tutto quello che di interessante avviene a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano intanto che l’Ortega decide di accettare la richiesta di prestito di Lola.

Carmelo è preoccupato per la faccenda dei braccianti, mentre Severo decide di chiedere un prestito a Prudencio per risolvere il suo problema con la risaia. Cosa deciderà di fare Prudencio? Che finisca per concedere il suo aiuto al nemico principale della Montenegro?

Dopo aver salutato tutti i loro amici, Saul e Julieta fuggono da Puente Viejo, con l’aiuto di Carmelo e Severo. Intanto il sergente Cifuentes si reca dal Carmelo per dirgli che, nonostante non creda alla dichiarazione che Saul ha rilasciato prima della fuga, ha deciso di chiudere l’indagine sulla morte dei Molero. Il Leal e Don Berengario sono perciò finalmente salvi da ogni accusa grazie al fondamentale aiuto di Saul e Julieta. Nonostante i due abbiano scelto di cominciare una nuova vita lontano da Puente Viejo, noi tutti non possiamo che augurarci un loro pronto ritorno!