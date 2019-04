Il Segreto, anticipazioni puntata 7 aprile: Fe sospetta di Gonzalo

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a rivelarci la trama della puntata di domenica 7 aprile 2019, che sarà trasmessa alle 16.20 su Canale 5. Ricordiamo a tutti i fan della soap spagnola che sarà possibile rivedere l’episodio in streaming su App Mediaset Play o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo quali nuovi amori impossibili e misteri attendono i nostri protagonisti di Puente Viejo.

Elsa ha lasciato Puente Viejo per trovare le prove per smascherare Antolina, mentre Fernando pensa con un inganno ai danni di Gonzalo di poter rincontrarsi con Maria. Le cose però andranno diversamente e i piani del Mesia prenderanno un’altra piega.

Anticipazioni Il Segreto: lo strano colloquio tra Mauricio e Gonzalo

La curiosità di Fe viene catturata da una inusuale situazione. L’ex domestica della Montenegro vede infatti fuori dalla sua bottega Mauricio parlare con Gonzalo. Il loro fare è pero molto sospettoso, per questo teme che i due stiano tramando qualcosa. La vinaia decide quindi di vederci chiaro nella faccenda. Cosa avrà avuto da dire il figlio di Pepa con l’uomo di fiducia della Montenegro?

Con la morte di Francisca, Raimundo ha iniziato a comportarsi in modo molto strano. In particolare, Julieta sente che la condotta dell’uomo nei suoi confronti non è più quella di una volta, perciò decide di chiedergli spiegazioni. Il medesimo trattamento è riservato a Saul. Quale sarà la ragione? La Uriarte però non tipa da rassegnarsi facilmente o lasciar correre, per questo farà di tutto per scoprire che cosa nasconde Ulloa.

Severo si presenta ai lavoratori di Las Lagunas, ma capisce immediatamente che nascondono qualcosa. Adela si sta prendendo cura del piccolo Carmelito. Mentre si trova nell’abitazione di Severo e Irene, si presenta un uomo in cerca della signora Santacruz. Questo dice di chiamarsi Anacleto Totana e di essere un giornalista. Infatti, è venuto per offrire un lavoro alla Campuzano. Come reagire Irene alla proposta di Anacleto e, soprattutto, come la prenderà Severo? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.