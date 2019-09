Il Segreto, anticipazioni puntata 6 settembre: Fe dice addio a Mauricio. Antolina smaschera Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per rivelarci quanto succederà nell’episodio di venerdì 6 settembre 2019, nel quale assisteremo all’addio straziante di Fe al suo amato Mauricio, mentre Elsa vorrebbe tanto che la sua storia con Alvaro si trasformasse in qualcosa di importante. Ma ora scopriamo insieme la trama.

Tutto è pronto per la partenza di Fe. La Perez è consapevole che tutto questo è necessario per permetterle di sfuggire alle grinfie di Faustino e sa anche che molto probabilmente non rimetterà più piede a Puente Viejo. Con un’enorme pena nel cuore, Fe saluta per l’ultima volta il suo amato Mauricio: l’addio tra i due innamorati è davvero molto commovente. Fe dunque ci lascia, dopo averci tenuto compagnia per tante puntate, per iniziare una nuova vita in America, dove si trovano già ad aspettarla Prado e Rosario.

Anticipazioni Il Segreto: Saul sospetta qualcosa su Julieta

Degli individui poco raccomandabili si presentano al dispensario per ricordare ad Alvaro che i “loro affari” non sono affatto conclusi. Antolina si accorge di tutto e trova un modo per parlare con loro. Subito dopo la Ramos si reca da Alvaro e gli fa sapere di aver scoperto finalmente il suo segreto, ovvero che lui è un cacciatore di dote!

Saul ascolta parte di una conversazione fra Julieta e Don Berengario e capisce che c’è sotto qualcosa. Intanto Alvaro vuole offrire ad Elsa uno stipendio per il suo servizio al dispensario, ma lei non accetta. Nel profondo del suo cuore, la Laguna vorrebbe infatti che la sua relazione con Fernandez diventasse qualcosa di importante ed ignora che il medico in realtà mira solo ai suoi soldi.

Dopo che Maria ha scoperto i suoi sotterfugi insieme a Fernando per allontanarla da Roberto, Francisca teme che la sua figlioccia voglia lasciare Puente Viejo con il cubano. Purtroppo per lei, la Montenegro non si sbaglia. Cosa accadrà adesso? Ricordiamo che Il Segreto va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, alle 15.30 circa.