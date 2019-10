Il Segreto, anticipazioni puntata 6 ottobre: Prudencio conosce Lola. Antolina dà della bugiarda ad Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci la trama della puntata di domenica 6 ottobre 2019, che sarà trasmessa alle 16.30 su Canale 5. Nel corso di questo nuovo avvincente appuntamento con la soap spagnola vedremo Isaac tornare in paese per affrontare Antolina, mentre quest’ultima insulterà Elsa in piazza per la faccenda dell’eredità. Intanto Saul e Julieta si apprestano a fuggire. Ma adesso scopriamo assieme meglio cosa ci aspetta.

Dopo aver saputo da Alvaro che Antolina non era incinta al momento del matrimonio, Isaac si precipita in paese per affrontare la moglie. Spaventata per le rivelazioni che Alvaro potrebbe fare ad Isaac, la perfida Ramos intanto non perde occasione per screditare pubblicamente Elsa: questa infatti accusa la Laguna nella piazza del paese di essere una bugiarda per aver raccontato il falso sull’eredità di suo padre, il compianto don Amancio.

Anticipazioni Il Segreto: Severo e Carmelo organizzano la fuga di Saul e Julieta

Prudencio ha acquistato la bottega di vini che era di Fe. Parallelamente a questo, il giovane ha deciso di portare avanti un’attività di prestiti di denaro. Si presenta da lui per un prestito di 500 peseta, una giovane molto bella di nome Lola, la quale è in procinto di sposarsi. Cosa deciderà di fare l’Ortega? Le concederà il denaro di cui ha bisogno? Vi anticipiamo solo che il rapporto tra Lola e Prudencio non è destinato ad esaurirsi qui e che molto presto la giovane potrebbe riuscire a fargli dimenticare Julieta, diventando una delle protagoniste indiscusse delle prossime trame de Il Segreto.

Tornato a Puente Viejo, Isaac viene a sapere dal dottor Zabaleta che quello che ha detto Alvaro su Antolina potrebbe corrispondere al vero. Il Guerrero decide perciò di approfondire la faccenda allo scopo di smascherare la moglie ed ottenere l’annullamento del matrimonio.

Nel frattempo, Severo e Carmelo si danno da fare per organizzare nei minimi dettagli la fuga di Saul e Julieta, e permettere loro di crearsi una nuova vita lontano da Puente Viejo. Ci riusciranno? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.