Il Segreto, anticipazioni puntata 6 marzo 2019: Don Berengario potrebbe avere un fratello gemello

I colpi di scena a Puente Viejo non mancheranno di certo soprattutto nella puntata de Il Segreto di mercoledì 6 marzo 2019 quando l’intero paese sarà sconvolto nel vedere don Berengario in abiti civili alla disperata ricerca di donna Magdalena. Solamente successivamente si scoprirà che quell’uomo non è il sacerdote del paese ma bensì uno che gli somiglia.

Isaac intanto si rende conto di non provare alcun sentimento per Antolina vedendo davanti a sè un futuro senza alcuna felicità. Per questo motivo decide di parlare direttamente con la ragazza sul loro matrimonio che molto probabilmente non verrà celebrato. L’uomo che si sta aggirando a Puente Viejo e che assomiglia a don Berengario è Armando ovvero il marito di donna Magdalena e la gente del paese inizia ad insinuare che lui ed il sacerdote potrebbero essere addirittura fratelli gemelli.

Magdalena intanto sembra essere scomparsa da alcuni giorni facendo perdere le sue tracce e nessuno appunto sa dove possa essere finita la donna. Isaac ha ancora Elsa nel suo cuore e non riesce a dimenticarla ma purtroppo ad ostacolare il suo amore c’è il matrimonio programmato con Antolina. L’uomo però è sicuro di non provare alcun sentimento per l’ex inserviente e per questo motivo decide di raggiungerla per informarla chiaramente di non aver più intenzione di sposarla.

Antolina sconvolta dalla notizia, cerca in ogni modo di convincere Isaac a ritornare sui suoi passi e solamente le prossime puntata de Il Segreto sveleranno se la donna riuscirà nel suo intento. Onesimo e suo cugino Hipolito intanto continuano a trafficare senza sosta per installare una radio a Puente Viejo.

Finalmente i lavori sono terminati e presto radio Miranar inizierà a trasmettere a tutto il paese mentre gli abitanti curiosi, continuano a domandarsi quale sarà la prima trasmissione radiofonica proposta dai due cugini. Intanto a tenere con il fiato sospeso i tanti affezionati de Il Segreto e la storia tra Isaac ed Elsa che riserverà sicuramente delle novità molto importanti.