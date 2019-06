“Il Segreto” anticipazioni puntata 6 giugno: Elsa cade nell’inganno di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto tornano per svelarci la trama dell’episodio di giovedì 6 giugno 2019, in onda alle 16.20 su Canale 5. Ricordiamo ai telespettatori che potranno anche rivedere questa puntata sul sito e l’app di Mediaset Play.

Dopo essere riuscita ad allontanare Isaac da Elsa, Antolina si prepara a mettere in pratica la seconda parte del suo piano: screditare davanti a tutti la sua nemica. Attirata la Laguna in un luogo pubblico, la perfida Ramos inizia a provocarla, finché non cade nella trappola. Esasperata, Elsa aggredisce la moglie di Isaac, dinanzi agli occhi di numerosi testimoni: era quello che la sua nemica voleva. Tutti sono sbigottiti dal comportamento violento di Elsa e pensano che questa abbia perso la testa.

Anticipazioni Il Segreto: dove è il Mesia? Eustaquio sconfitto

Fernando dice a Maria che le riporterà i suoi genitori, a costo di pagare con la propria vita per il suo errore. Inoltre, prega la giovane di lasciargli proseguire le trattative con i rapitori, quindi lascia la Villa prima che questa abbia la possibilità di consultarsi con suo nonno Raimundo. In realtà, Maria non avrebbe voluto che Fernando si recasse da solo all’incontro con i sequestratori, ma questo è riuscito ad anticiparla. Intanto alla Castaneda tocca il compito di informare il fratello Matias sugli ultimi sviluppi. Riuscirà il Mesia a riportare Emilia e Alfonso a casa?

Saul è stato arrestato per aver minacciato Lamberto, il figlio di Eustaquio Molero con una pistola. Dopo aver passato la notte in prigione, l’Ortega viene liberato. Ad attenderlo fuori dal carcere, trova suo fratello Prudencio, che gli comunica l’arrivo dei documenti che certificano l’annullamento delle nozze tra Julieta e lui. Saul è raggiante: finalmente può sposare la donna che ama e corre a dare la bella notizia a Julieta.

Severo rimane male quando scopre dello spiacevole episodio nel quale sono incappati Saul e Julieta con il figlio di Molero. Quindi, rivela ai suoi amici che Eustaquio ha perso la causa e che pertanto sarà obbligato per legge a risarcire tutte le persone che si sono ammalate e le famiglie che hanno perso i loro cari a causa degli sversamenti tossici delle sue miniere. Per sapere quale sarà la prossima mossa dei Molero contro Severo e suoi amici non ci resta ora che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.