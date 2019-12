Il Segreto anticipazioni puntata 6 dicembre: Antolina vuole dare fuoco alla casa di Elsa e Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci cosa accadrà nella puntata di venerdì 6 dicembre 2019, in onda alle 16.18 su Canale 5. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la nostra soap preferita vedremo Isaac minacciare di morte Antolina, se questa continuerà a cercare di fare del male ad Elsa. Non sa però che la moglie sta pianificando una terribile vendetta.

Antolina ha svelato ad Elsa della morte di Adela ed in questo modo ha messo a rischio la vita della giovane, ancora molto debole per l’intervento al cuore. La cosa come ovvio ha innescato l’ira di Isaac.

Il Segreto: Fernando ha corrotto il dottor Carrillo per ingannare Maria

Allo scopo di evitare una sanguinosa guerra tra Carmelo e Severo da una parte, e sua moglie Francisca dall’altra, Raimundo ha deciso di rivolgersi ad Irene. I due hanno stretto quindi un’alleanza all’oscuro dei rispettivi partner. La Baronessa capisce che Dolores è solo un’opportunista e lascia Puente Viejo prima del previsto. Intanto Hipolito ha in mente un nuovo stravagante affare.

Raimundo e Irene sospettano che ci sia lo zampino di Fernando dietro le sciagure che hanno funestato le loro famiglie. Mentre Francisca si mostra offesa dalla decisione di Maria di trasferirsi a “La Habana” con Fernando, Beltran e Esperanza vanno in collegio. Raimundo intuisce che Fernando è il solo a beneficiare di una guerra tra Francisca e Severo, in quanto finirebbe per mettere le mani su Maria.

Intanto il dottor Carrillo arriva in paese per visitare la Castaneda. In realtà il medico è stato corrotto da Fernando, proprio per mentire a Maria, dicendole che non potrà più camminare. Accecata dall’ira, Antolina prepara alcune bottiglie incendiare con cui dare fuoco alla casa di Elsa e Isaac. Intanto la terribile Ramos cerca nuovamente di pregiudicare la salute di Elsa. Come finirà? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.