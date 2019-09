Il Segreto, anticipazioni puntata 5 settembre: Antolina vuole allearsi con Alvaro. Raimundo affronta Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più sorprendenti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di giovedì 5 settembre 2019, in cui vedremo Antolina intenzionata a stringere uno scellerato patto con Alvaro ai danni di Elsa. Inoltre, vedremo che Raimundo non approva affatto l’alleanza tra Francisca e Fernando, e non esiterà a dirlo alla moglie.

Dopo aver scoperto che Alvaro è in realtà un truffatore, Antolina vorrebbe allearsi con lui per dividere per sempre Isaac da Elsa. La Ramos, infatti, vorrebbe che il medico conquistasse Elsa e la convincesse ad andare via da Puente Viejo assieme a lui. Che il dottor Fernandez finisca per scendere a patti con Antolina?

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo disapprova il comportamento di Francisca

Raimundo è venuto a sapere che Francisca ha cercato in combutta con Fernando di corrompere Roberto per convincerlo a lasciare Maria. Decisamente contrariato per questo ennesimo colpo basso giocato da Francisca nei confronti di sua nipote, Raimundo non esita ad affrontare la moglie per dirle chiaramente che non approva il suo comportamento, né la sua alleanza con il Mesia.

Dopo che Francisca si è opposta alla richiesta di Raimundo, Mauricio tenta di correre ai ripari: il Godoy dice alla Montenegro che resterà a Puente Viejo, solo se lei aiuterà Fe a fuggire. Intanto alla bottega viene organizzata una piccola festa per salutare l’imminente partenza di Fe. Elsa confida a Consuelo di non essersi innamorata di Alvaro, ma anche che non esclude di iniziare una relazione con lui.

Intanto Prudencio informa Francisca della sua intenzione di lasciare la Villa, mentre Don Berengario si serve del sacramento della confessione per dire a Don Anselmo che cosa è successo veramente ai Molero. Scopriremo poi che Don Anselmo aveva già capito tutto. Vi ricordiamo che Il Segreto va in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle ore 15.30 circa.