“Il Segreto” anticipazioni, puntata 5 maggio: tutti contro Elsa!

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci cosa succederà nella puntata di domenica 5 maggio 2019, che andrà in onda su Canale a partire dalle 16.21.

Elsa è stata accusata di aver rubato del denaro alla locanda. Per difendersi, la giovane ha tirato in ballo Consuelo, dicendo che è lei l’artefice del furto. Matias e Marcela però non le hanno creduto e hanno decisa di licenziarla, lasciando la povera ragazza senza un tetto sotto cui stare.

Anticipazioni Il Segreto: Gonzalo è partito per cercare i suoceri

Senza più una casa dove andare è additata da tutti come una ladra, Elsa decide di rifugiarsi in una casa diroccata nei pressi di Puente Viejo. A nulla servono i tentativi di Meliton e Don Anselmo di farla tornare in paese. Intanto tutti sembrano essere contro di lei. Anche Isaac che in un primo tempo l’aveva difesa dalle insinuazioni di Antolina, non è più tanto convinto della sua innocenza.

La festa organizzata per la ricorrenza dei defunti non sta andando molto bene, ma Paco trova il modo di salvare la situazione. Che cosa avrà escogitato il padre di Marcela? Irene è stanca della gelosia di Severo nei confronti di Anacleto, mentre Fernando, dopo essersi liberato di Gonzalo, cerca di avvinarsi sempre più a Maria. Intanto disperato per non avere notizie di Gracia, Hipolito finisce per chiedere aiuto al Mesia.

Per impedire al nipote di commettere qualche sciocchezza, Raimundo rivela a Matias che Gonzalo è partito per mettersi sulle tracce di Emilia e Alfonso. Riuscirà il figlio di Pepa a scoprire che fine hanno fatto i suoi suoceri? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.