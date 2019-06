“Il Segreto” anticipazioni puntata 5 giugno: Saul arrestato per difendere Julieta dal figlio di Eustaquio

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci la trama della puntata di mercoledì 5 giugno 2019, in onda alle 16.20 su Canale 5. L’episodio verrà riproposto inoltre sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio cosa sta per succedere ai nostri amici di Puente Viejo.

Alla locanda si presenta Lamberto, il figlio di Eustaquio Molero, che si mette immediatamente ad infastidire Marcela e le altre persone presenti. Avvertita da Fe, Julieta si precipita nel locale per calmare il giovane, ma lui si comporta in modo ancora più insolente nei suoi confronti. A Laberto e ad Eustaquio, infatti, non è andato giù l’impegno profuso dalla Uriarte per convincere gli abitanti di Las Lagunas ad appoggiare la denuncia di Severo contro di loro. Il fare provocatorio di Lamberto nei confronti della sua amata, indispettisce Saul a tal punto che questo non esita a minacciare il giovane Molero con l’arma che Carmelo gli aveva consegnato giorni prima. Fortunatamente, l’Ortega non spara alcun colpo, ma decide di costituirsi dietro consiglio di Meliton. Saul viene pertanto arrestato.

Anticipazioni Il Segreto: Zabaleta smaschera Antolina?

In un tesissimo confronto, Isaac ha accusato Elsa di averle taciuto che era stata rinchiusa in una struttura psichiatrica e di averlo sempre ingannato. La giovane prova però a far ragionare il Guerrero, facendogli notare che Antolina non può essere incinta di sei mesi come dice, perché la sua pancia è troppo piccola. Le parole della sua ex infastidiscono ancora di più Isaac, che giunge a chiederle di non avvicinarsi più né a lui, né alla moglie, perché questa deve portare serenamente a termine la gravidanza. La Laguna resta profondamente ferita dalla reazione di Isaac e se ne va, con la paura di non rivederlo mai più.

Intanto accade qualcosa che conferma il sospetto di Elsa. Dopo un’accurata visita, Zabaleta si accorge che i sintomi manifestati dalla Ramos sono tipici di una gravidanza al terzo mese, mentre Antolina aveva sempre detto a tutti, Isaac compreso, di essere incinta da sei mesi. A quel punto, Antolina cerca di giustificarsi con il medico, dicendo che le donne della sua famiglia sono tutte minute di famiglia e che non mettono su molto peso nemmeno quando aspettano un bambino.

Intanto Zabaleta che non si riferiva a questo dettaglio, le chiede di poter parlare con Isaac. Questa, però, risponde che non è possibile perché il marito è fuori paese per impegni di lavoro. Ma perché Antolina ha così paura che Zabaleta parli con Isaac? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.