Il Segreto, anticipazioni puntata 4 settembre: Maria delusa da Francisca e Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto si fanno sempre più entusiasmanti. In questo appuntamento scopriremo cosa succederà nella puntata di mercoledì 4 settembre 2019, nel corso della quale vedremo Maria pensare seriamente di andar via da Puente Viejo insieme a Roberto, dopo essere stata nuovamente delusa da Francisca e dal Mesia. Intanto Carmelo convocherà i parenti e gli amici per fare loro una importante rivelazione, che riguarda i Molero. Ma adesso vediamo più in dettaglio la trama.

Maria è stata messa al corrente da Roberto del tentativo di corruzione di Francisca e Fernando. La Castaneda è sconvolta. Infatti, la giovane aveva sempre sperato che, dopo il suo ritorno a Puente Viejo, la sua madrina fosse cambiata e avesse finalmente cessato di tentare di manipolare la sua vita, ma purtroppo non è stato così. Come se non bastasse, anche Fernando l’ha delusa, alleandosi con la Montenegro, per tenerla lontana da Roberto.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo rivela la verità sui Molero

Dopo quanto successo, Maria inizierà inevitabilmente a prendere le distanze sia da Francisca che da Fernando, e prenderà in seria considerazione l’idea di trasferirsi con Roberto a Cuba. Intanto Francisca e il Mesia credono che il cubano abbia fatto tutto di proposito per mettere Maria contro di loro, e la cosa non fa che accrescere il loro odio nei suoi confronti. Che i due decidano di vendicarsi di Roberto?

Carmelo riunisce sua moglie Adela e gli amici Severo e Irene per rivelare loro la verità su Lamberto ed Eustaquio Molero. Il sindaco confessa così di aver ucciso i Molero, con l’aiuto di Don Berengario, dopo aver scoperti che questi avevano picchiato e violentato Julieta. Tutti rimangano sconvolti nell’apprendere una notizia tanto drammatica, ma Severo rimane come sempre al fianco del suo amico, promettendogli il suo appoggio.

Nel frattempo, Antolina chiede a suo marito Isaac di impegnarsi nel far funzionare il matrimonio. Il Guerrero ha però la mente e il cuore impegnati da Elsa, e respinge la moglie dicendo che non potrà amarla mai. Cosa farà la Ramos? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni de Il Segreto. Vi ricordiamo intanto che la soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15.30 circa.