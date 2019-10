Il Segreto, anticipazioni puntata 4 ottobre: Francisca avvelena Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che la puntata di venerdì 4 ottobre 2019 sarà particolarmente emozionante per i fan. Infatti, nell’episodio che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 16.10 circa vedremo Francisca avvelenare senza pietà Roberto per poi costringerlo a scrivere una lettera di addio a Maria. Intanto Saul porterà avanti con l’appoggio di Julieta il suo piano per salvare Carmelo e Don Berengario. Ma ora scopriamo insieme meglio la trama.

Saul è deciso ad assumersi la responsabilità dell’omicidio di Eustaquio e Lamberto Molero, allo scopo di scagionare i suoi amici dalle accuse del sergente Cifuentes. L’Ortega intende poi fuggire con Julieta da Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca detta a Roberto una lettera per Maria

Nonostante Don Berengario e Carmelo non siano convinti, Adela li incoraggia ad accettare il piano di Saul. Il marito di Julieta parla così con il sergente dicendo di conoscere l’identità dell’assassino dei Molero, ma chiede ancora un po’ di tempo prima di rivelargli il suo nome. Riuscirà Saul a salvare i suoi amici e a scappare con Julieta, prima di venire arrestato da Cifuentes?

Francisca ha scoperto che Roberto vuole fuggire con Maria e i suoi figli a Cuba ed ha ideato un piano per liberarsi una volta per tutte di lui: fatto in modo di restare da sola con il Sanchez alla villa, Francisca lo invita nel suo studio per offrirgli una cioccolata calda. Quello che l’uomo non sa, è che la Montenegro prima di dargliela ha avvelenato la bevanda con la belladonna.

Rivelato al cubano che sta per morire, Francisca lo costringe a scrivere una lettera di addio a Maria, prima di dargli l’antidoto che potrà salvarlo. Disperato Roberto si mette a scrivere la lettera. Si salverà? Francisca manterrà la parola dando l’antidoto a Roberto? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto!