Il Segreto, anticipazioni puntata 4 luglio: Gonzalo dà l’addio a Maria e ai bambini

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di giovedì 4 luglio 2019. Ma adesso scopriamo assieme la trama!

Saul vuole trovare Prudencio per scoprire se il fratello ha a che fare con la misteriosa sparizione di Julieta. Intanto Severo comunica Saul che secondo le sue indagini non può essere stato suo fratello a rapire la Uriarte. Mauricio e Prudencio si compiacciono nel vedere che sono riusciti a depistare Saul, Severo e Carmelo, e continuano ad adoperarsi affinché nessuno trovi Julieta.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina vuole sedurre Isaac

Gonzalo ha promesso a Fernando che lascerà per sempre Maria e i bambini, ma che tornerà nel caso facesse loro del male. Dopo aver detto addio a Maria, Beltran e Esperanza, il Castro lascia dunque Puente Viejo e la villa. Dopo aver fatto sognare per tante puntate i fan, la storia d’amore di Gonzalo e Maria sembra essere arrivata a conclusione. Riusciremo a rivedere i due di nuovo insieme in futuro?

Con la partenza del suo rivale in amore, Fernando intanto pare avere più di una possibilità di conquistare il cuore della bella Castaneda. Il Mesia è quasi completamente guarito e Raimundo gli chiede di tornare ad occuparsi degli affari di Francisca, ma lui gli risponde che accetterà solo in caso sia Maria a chiederglielo. Cosa farà la giovane?

Pur di stare vicino a suo marito Tiburcio, Dolores si offre come volontaria per l’ospedale da campo, gestito magistralmente da Elsa. Antolina organizza una serata particolarmente romantica da passare in compagnia di Isaac. Come andrà a finire tra i due? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.