“Il Segreto” anticipazioni puntata 4 giugno: Isaac chiude con Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a stupirci con il racconto della trama dell’episodio di martedì 4 giugno 2019, che verrà trasmesso su Canale 5 alle ore 16.20. Potremo inoltre rivedere la puntata sull’App e il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme che cosa ci attende!

Isaac non sa se credere alle parole di Antolina che gli ha rivelato che Elsa era stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico, poco prima che lei cominciasse a lavorare per la famiglia Laguna. Infatti, era stato proprio Amancio a ricoverare la figlia a causa di alcuni disturbi della personalità. Il Guerrero decide intanto di andare in fondo alla faccenda e telefona alla struttura al fine di scoprire se veramente la sua ex è stata una loro paziente: il direttore non solo conferma la presenza della Laguna, ma rivela anche che questa è rimasta lì per un tempo piuttosto lungo. Isaac ne resta sconvolto, ma perché Elsa gli ha nascosto una cosa tanto importante?

Anticipazioni Il Segreto: Eustaquio pronto a vendicarsi?

Severo ha rifiutato la vantaggiosa offerta di Eustaquio per rispetto degli abitanti di Las Lagunas. Egli, però, sa benissimo che il Molero non è tipo a cui si può dire di no con tanta leggerezza e teme ora una sua ritorsione. Anche Carmelo è molto preoccupato e consegna un’arma a Saul per difendersi eventualmente dagli uomini del Molero. Intanto Severo inizia i primi lavori sulle terre di Las Lagunas, mentre Eustaquio – che gli ha lasciato chiaramente intendere che il suo sgarbo non resterà impunito – prepara la sua vendetta.

Isaac ripensa alle parole di Antolina sul conto di Elsa inizia a credere che in fondo la moglie abbia ragione. Infatti, Elsa gli aveva sempre detto che sua madre era morta a causa di suo fratello Jesus e che questo era neanche farlo apposta amante di Antolina. In combutta con la Ramos, Jesus aveva poi organizzato la strage al matrimonio di Isaac e Elsa, e rinchiusa quest’ultima in una torre. Una ricostruzione un po’ troppo fantasiosa e che alla luce di quanto appena appreso, pone Isaac a dubitare della salute mentale della sua ex.

Quando incontra Elsa, Isaac decide perciò di prendere le distanze da lei, accusandola di averlo sempre ingannato, anche per quanto riguarda l’amore che diceva di provare nei suoi confronti, e di avergli taciuto un fatto così importante della sua vita. Disperata, la Laguna cercherà di giustificarsi con lui, ma invano. Che sia la fine dell’amore tra Isaac ed Elsa? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.