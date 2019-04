Il Segreto, anticipazioni puntata 4 aprile: Elsa disperata per la morte del padre

Le anticipazioni de Il Segreto sono sempre più avvincenti! Quest’oggi racconteremo la trama della puntata di giovedì 4 aprile 2019, in onda su Canale 5 al consueto orario delle 16.20. Vi ricordiamo che sarà possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito Mediaset Play o tramite App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa sta per succedere ai nostri protagonisti di Puente Viejo.

Le imprese di Severo sono finite nelle mani dei suoi creditori. Nonostante lo sconforto iniziale, il Santacruz decide di rimboccarsi le maniche e visita assieme a Saul la tenuta di Las Lagunas, nella quale ha deciso di aprire una fiorente coltivazione di riso. Il marito di Irene è convinto che questa nuova attività potrà finalmente risollevare le sue finanze ed ha intenzione di coinvolgere anche l’Ortega nel progetto.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa lascia Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che Gracia è preoccupata e chiede a sua cugina Catalina di starle vicino durante il parto. Infatti, manca ormai poco alla nascita del primogenito di Gracia e Hipolito. La ragazza inoltre è convinta che Catalina le sarà di grande aiuto per non soffrire troppo durante il parto e a fare in modo che il bambino non corra alcun rischio.

Contravvenendo al consiglio di Consuelo, Elsa si è recata alla veglia funebre di don Amancio ed ha accusato pubblicamente Antolina sia di aver ucciso suo padre che di aver tentato di uccidere anche lei. Gli abitanti di Puente Viejo però non le hanno creduto ed hanno pensato che Elsa sia impazzita a causa del dolore. Col cuore spezzato, la Laguna deve ora fare ritorno alla sua città natale per dare degna sepoltura al genitore. Ce la farà a smascherare la perfida Antolina e a fare aprire gli occhi ad Isaac? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.