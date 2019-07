Il Segreto, anticipazioni puntata 31 luglio: Saul preoccupato per Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di mercoledì 31 luglio 2019, in cui vedremo Saul preoccupato per il cambiamento di Julieta rivolgersi a Carmelo e Don Berengario, mentre quest’ultimo attraverserà una vera e propria crisi di coscienza. Intanto Fe rivela a Mauricio la verità su Faustino. Ma adesso scopriamo più in dettaglio cosa sta per succedere.

Dopo aver tentato inutilmente di convincere il sindaco a far destituire Alvaro, Antolina decide di iniziare una vera e propria campagna diffamatoria nei confronti del nuovo medico di Puente Viejo. Infatti, la moglie di Isaac va in giro a raccontare che è colpa delle scarse capacità come medico di Alvaro se lei ha perso il bambino. Intanto Elsa ha deciso di restare a Puente Viejo e di aiutare Alvaro a rimettere in funzione il dispensario.

Anticipazioni Il Segreto: la crisi di coscienza di Don Berengario

Messa alle strette, Fe confessa a Mauricio la verità su Faustino: questo era il braccio destro di don Vicente, il proprietario della casa di appuntamenti in cui lei per qualche tempo è stata, allo scopo di trovare informazioni su Nazaria. Scopriamo, inoltre, che Fe prima di lasciare quel luogo si è impossessata di una valigia piena di denaro di proprietà del capo di Faustino ed ora lui la reclama come propria. Mauricio decide così di intervenire per difendere Fe da Faustino.

Don Berengario è tormentato dal senso di colpa per aver ucciso Lamberto, allo scopo di salvare Carmelo. Il prete vorrebbe costituirsi alla Guardia Civile, ma l’amico di Severo lo tranquillizza dicendogli che nessuno potrà trovare mai il corpo di Lamberto, né quello di suo padre Eustaquio Molero.

Nel frattempo, Saul sta vivendo una difficile situazione con Julieta, la quale dopo il sequestro da parte dei Molero è entrata in piena crisi. L’Ortega ignora infatti che la moglie è stata violentata dai due. Disperato, Saul si rivolge proprio a Carmelo e Don Berengario per chiedere il loro aiuto. Riuscirà Julieta a superare questo stato di profondo malessere nel quale è precipitata? Per saperlo, non ci resta che darci appuntamento alle prossime anticipazioni de Il Segreto.