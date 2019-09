Il Segreto, anticipazioni puntata 30 settembre: Isaac vuole trovare Alvaro per vendicare Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a sorprenderci con il racconto della trama della puntata di lunedì 30 settembre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 alle 16.10. Nel nuovo avvincente episodio della nostra soap preferita vedremo Isaac deciso a farla pagare ad Alvaro per essersi crudelmente preso gioco di Elsa, mentre Saul vorrà prendersi la colpa dell’omicidio dei Molero, per scagionare Don Berengario e Carmelo. Ma ora scopriamo assieme meglio la trama.

Elsa non smette di disperarsi per essere stata così vilmente ingannata da Alvaro, l’uomo che pensava l’amasse. Isaac cerca intanto di starle vicino per aiutarla a superare questo duro colpo, ma la povera Laguna non accenna a riprendersi. Irato con Alvaro per il dolore che ha causato ad Elsa, Isaac decide di mettersi alla ricerca del medico allo scopo di vendicare la sua amata. Riuscirà il Guerrero a scovare dove si è nascosto e a recuperare il denaro di Elsa?

Il Segreto: il piano di Saul per aiutare Carmelo e Don Berengario

Saul è intenzionato ad assumersi la responsabilità della morte di Eustaquio e Lamberto Molero: l’Ortega vuole infatti dire al sergente Cifuentes di essere lui l’autore dell’omicidio dei Molero, per poi fuggire da Puente Viejo con Julieta. Nonostante Carmelo e Don Berengario si mostrino perplessi, Adela li spinge ad accettare la proposta dell’amico.

Nel frattempo, Prudencio è deciso a lasciare la Villa e ne parla con Raimundo. Come reagirà Francisca alla notizia, dato che è sempre stata contraria a che il giovane Ortega conduca una vita indipendente?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto finisce qui. Ricordiamo che la soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10, mentre il sabato alle 15.10. Inoltre, è possibile rivedere tutti gli episodi in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play.