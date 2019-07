Il Segreto, anticipazioni puntata 30 luglio: Roberto chiede a Maria di dimenticare Gonzalo

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali a raccontarci cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 martedì 30 luglio 2019, nella quale vedremo Elsa accettare la proposta lavorativa Alvaro, sebbene sia ancora innamorata di Isaac. Intanto Francisca ordinerà a Fernando di agire al più presto per allontanare Maria da Roberto, mentre quest’ultimo sorprenderà la giovane con una proposta inaspettata. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Alvaro ha proposto ad Elsa di restare a Puente Viejo come sua aiutante. Nonostante sia ancora innamorata di Isaac, la giovane decide di rimanere affianco del medico e di accettare la sua offerta. Intanto Don Anselmo va da Elsa e Alvaro per avvertirli che il dispensario è un luogo maledetto, in quanto tutti coloro che ci hanno lavorato sono poi andato incontro ad una disgrazia dopo l’altra.

Anticipazioni Il Segreto: un uomo sconosciuto chiede di Fe

Avendo capito che Isaac è geloso di Elsa e Alvaro, Antolina vorrebbe che il medico se ne andasse per non ostacolare i suoi piani. La Ramos si reca perciò da Carmelo e gli chiede su quale basi ha assunto Fernandez, dato che per lei è un incompetente ed ha le prove per dimostrarglielo.

Francisca è sempre più preoccupata del rapporto di Maria con Roberto e perciò ordina al Mesia di intervenire per allontanare i due. Intanto la Castaneda confida a Roberto di pensare ancora a Gonzalo, ma lui le consiglia di dimenticarlo e di ricominciare una nuova vita insieme a lui, malgrado lei non provi i suoi stessi sentimenti.

Un losco individuo va in giro chiedendo informazioni su Fe, ignorando che la donna si trova a casa di Julieta ad occuparsi di lei. Intanto Mauricio riesce a trovare Fe per avvisarla, ma così facendo potrebbe averla messa in pericolo. Che lo sconosciuto abbia pedinato il capomastro? Per saperlo, non ci resta che darci appuntamento alle prossime anticipazioni de Il Segreto.