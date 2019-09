Il Segreto, anticipazioni puntata 3 settembre: Roberto smaschera Francisca e il Mesia dinanzi a Maria

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano a sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di martedì 3 settembre 2019, nel corso del quale vedremo Roberto rifiutare l’offerta di Francisca e Fernando, Ma non finirà qua, perché il cubano sarà pronto a sorprendere i due con una mossa che li lascerà senza parole. Ma adesso vediamo nel dettaglio che cosa aspetta i nostri amici di Puente Viejo.

Fernando e Francisca hanno offerto centomila peseta a Roberto, affinché decide di rinunciare per sempre a Maria. Dopo aver chiesto del tempo per rifletterci, Sanchez fa sapere ai due che non accetterà la loro offerta. Credendo che il cubano voglia solo ottenere un guadagno maggiore, la dark lady decide di far cadere le sue ultime resistenze, mettendo sul piatto una cifra ancora maggiore. Cosa farà ora Roberto?

Anticipazioni Il Segreto: Mauricio non partirà assieme a Fe in America

In realtà, Roberto non ha mai avuto in mente di rinunciare a Maria e sta per dare alla Montenegro e a Fernando una lezione che non scorderanno facilmente: dopo aver raccontato alla Castaneda quello che la sua madrina e il Mesia hanno cercato di fare, Roberto si reca a lei a Puente Viejo per acquistare la banca in cui la Montenegro tiene la maggior parte del suo patrimonio. Dopo di ciò, si prepara a mettere in atto la seconda parte del suo piano, che consiste nello smascherare i due complici dinanzi a Maria stessa. Vi anticipiamo solo che la loro reazione sarà di grande stupore.

Nel frattempo, è quasi tutto pronto per la partenza di Fe da Prado e Rosario in America. La Perez, infatti, seguendo il piano ideato per lei da Raimundo e Mauricio, ha accetto di lasciare la città per sfuggire alla vendetta di Faustino ed ora si prepara a farsi una nuova vita lontano da casa.

A tenerla legata a Puente Viejo è però l’amore che prova per Mauricio: Fe gli chiederà di partire insieme a lei, ma la risposta che il capomastro di Francisca le darà non sarà quella che si aspettava. Riuscirà Mauricio a trovare il modo di dire a Fe che non potrà seguirla in America? Per saperlo, non resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto. Ricordiamo ai fan che la soap va in onda da lunedì a venerdì su Canale ore, alle ore 15.30 circa.