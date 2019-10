Il Segreto, anticipazioni puntata 3 ottobre: Francisca furiosa con Roberto. Elsa si sente male

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di mercoledì 3 ottobre 2019, che sarà trasmesso alle 16.10 su Canale 5. Durante questa nuova puntata vedremo Elsa sentirsi male dopo l’ennesimo confronto con Antolina, mentre Francisca andrà su tutte le furie quando scoprirà le vere intenzioni di Roberto. La matrona, furiosa, penserà ad un piano per liberarsi del cubano. Ma adesso scopriamo assieme meglio cosa ci aspetta.

Isaac si è messo sulle tracce di Alvaro allo scopo di recuperare il patrimonio di Elsa e punirlo per esserci così crudelmente preso gioco della sua amata. Mentre il marito è impegnato nella ricerca di Fernandez, Antolina ha uno scambio di battute molto accesso con Elsa. A causa di questo, la povera Laguna finisce per accusare un malore.

Anticipazioni Il Segreto: Mauricio riferisce a Francisca il piano di Roberto

Temendo che Roberto stia preparando qualcosa contro Fernando, Raimundo ha parlato della faccenda con Mauricio. Il Godoy ha così deciso di tenere sotto controllo il Sanchez, per accertarsi che i sospetti di Raimundo siano fondati. Mauricio ascolta una telefonata in cui Roberto chiede aiuto ad una persona misteriosa.

Il capomastro trova poi i biglietti che Sanchez ha acquistato per il suo viaggio e quello di Maria e dei bambini a Cuba. Immediatamente il Godoy va a riferire tutto a Francisca. Quando la Montenegro viene a conoscenza delle vere intenzioni di Roberto diventa una furia e si mette subito a pensare ad un piano per liberarsi una volta per tutte di lui.

