Il Segreto, anticipazioni puntata 3 novembre: Isaac minaccia Antolina, Elsa scarcerata

Le anticipazioni sulla puntata de Il Segreto che andrà in onda il 3 novembre ci mostrano continui colpi di scena. Isaac riesce a fare uscire di pigione Elsa, la donna che ama e che è stata ingiustamente condannata in seguito a false accuse da parte di Antolina. Isaac dopo avere vissuto un periodo di grave disperazione, dovuta proprio all’incarcerazione della sua amata, affronta la donna che di fatto è ancora sua moglie. Non si capisce perché Antolina voglia continuare a stare con un uomo che ha ingannato e disprezzato per tutta la durata del loro matrimonio. Il Guerriero, stanco e amareggiato, minaccerà sua moglie. Egli è disposto a rivelare a tutti il coinvolgimento di Antolina nella morte di Jesus.

L’unico modo per impedire all’uomo di parlare e attivarsi seriamente per fare scarcerare Elsa. La perfida bionda è obbligata a fare cadere e accuse che le hanno permesso di obbligare la Guardia Civile a incarcerare Elsa. La donna cede al ricatto poiché sà che altrimenti verrebbe lei stessa incarcerata, ma questa volta con accusa reali e tangibili. Elsa viene finalmente rimessa in libertà e può tornare dal suo amato Isaac. La donna in galera è stata vittima delle vessazioni di una compagna di cella violenta e di un pestaggio ad opera delle guardie carcerarie. Tali gesti di violenza l’hanno condotta nell’infermeria del carcere; qui la Laguna ha scoperto di essere affetta da una grave patologia cardiaca, ma per il momento ha deciso di tenere all’oscuro di tutto Isaac.

Nota è la vicenda che ha colpito la famiglia Santacruz. Donna Francisca, mossa dalla brama di nuocere, ha convinto Severo ha investire quanto possiede nel mercato del riso. Misteriosamente, poco dopo, lo stesso è crollato. Severo si è ritrovato, così, ridotto in miseria. Severo Santacruz inizia a sospettare che la triste vicenda che lo ha portato a perdere tutto quello che ha costruito in anni di duro lavoro non è stata casuali. Qualcuno ha orchestrato un piano per procurare danno all’uomo. La responsabile è Francisca. Carmelo è scettico a proposito della versione dell’amico;egli non si capacita che la donna abbia agito per procurare un tale danno a Severo. Quest’ultimo parte per Madrid: egli vuole vederci chiaro su quanto è successo alle sue finanze. Egli vuole trovare riscontro dei suoi dubbi e così accadrà.

Marchena fa un’importante rivelazione a Carmelo: Francisca è la responsabile di quanto accaduto a Severo. La donna sapeva che il prezzo del riso sarebbe crollato. Questa motivazione l’ha spinto a circuire l’uomo affinché egli si fidasse di lei e decidesse di investire tutto ciò che aveva in questo settore. Severo non è disposto a subire: egli vuole vendetta. Carmelo cerca di fare ragionare l’amico: la vendetta non è il mezzo di cui egli si deve avvalere per cercare di risolvere la situazione. Ma ormai Severo è deciso e a proseguire su questa strada che lo trascinerà su una china pericolosa.

Santacruz decide di contattare degli artificieri per costruire una bomba al fin di uccidere la Montenegro. L’uomo sceglie come giorno nel quale mettere in atto la sua vendetta quello del matrimonio tra di Fernando e Maria Elena. Questi sono parte degli spoiler inerenti alla puntata de Il Segreto che verrà trasmessa il 3 novembre su Canale 5; sarà possibile vedere la puntata anche su Rete 4 a partire dalle 21:25. Per chi non avesse potuto vedere la puntata precedente sarà possibile collegarsi su Mediaset Play, è possibile rivedere quanto già andato in onda.